Замовила квиток до Києва: поліція розшукує 30-річну волинянку. ФОТО

Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження, 12.05.1991 року народження, жительки села Вільхівка Луцького району.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.У суботу, 18 грудня, жінка повідомила рідним, що їде до Горохова, проте там не з’являлася. На зв’язок вона не виходить.Правоохоронці встановили, що розшукувана замовила квиток до Києва і, ймовірно, нині перебуває там.Якщо вам відомо, де перебуває зникла, просимо повідомити про це поліцію за телефонам +380 99 142 0382 або 102.