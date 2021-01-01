Замовила квиток до Києва: поліція розшукує 30-річну волинянку. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження Торчинюк Олени Леонідівни, 12.05.1991 року народження, жительки села Вільхівка Луцького району.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
У суботу, 18 грудня, жінка повідомила рідним, що їде до Горохова, проте там не з’являлася. На зв’язок вона не виходить.
Правоохоронці встановили, що розшукувана замовила квиток до Києва і, ймовірно, нині перебуває там.
Якщо вам відомо, де перебуває зникла, просимо повідомити про це поліцію за телефонам +380 99 142 0382 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
У суботу, 18 грудня, жінка повідомила рідним, що їде до Горохова, проте там не з’являлася. На зв’язок вона не виходить.
Правоохоронці встановили, що розшукувана замовила квиток до Києва і, ймовірно, нині перебуває там.
Якщо вам відомо, де перебуває зникла, просимо повідомити про це поліцію за телефонам +380 99 142 0382 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розповіли, коли «ковідну тисячу» отримають українці без застосунку «Дія» та банківських карток
Сьогодні, 18:20
Замовила квиток до Києва: поліція розшукує 30-річну волинянку. ФОТО
Сьогодні, 17:40
На Волині вантажівка злетіла з дороги
Сьогодні, 17:31
У місті на Волині юнак обікрав магазин
Сьогодні, 17:17
Медіа