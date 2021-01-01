Жителі багатоповерхівки у Луцьку скаржать за сморід: що кажуть комунальники
Сьогодні, 18:00
У Луцьку жителі багатоповерхівки на вулиці Бенделіані, 5 скаржаться на неприємний запах із підвального приміщення.
Про це кореспондентам Суспільного розповів лучанин Микола Громик.
Лучанин живе на першому поверсі у третьому під’їзді будинку. Каже: у його квартирі сморід відчутний уже декілька днів, тож з проблемою довелося звертатися до комунальників.
"Проблема тут постійна була, що сморід із підвалу йде. Десь каналізація протікає. Перед святами завжди забивається", — каже Микола Громик. Додає: майстри з ЖКП та водоканалу приїжджають, але люди знову час від часу забивають каналізацію.
Лучанин Леонід Стукач, який проживає на вулиці Бенделіані, 5, розповів: смороду з підвального приміщення на сьомому поверсі не чути.
"Може на першому чути, а в нас все добре. Якщо чисто, то запаху немає. От сьогодні ще забито було, хоча чути не було запаху", – говорить чоловік.
Неприємний запах відчутний у двох під’їздах багатоповерхового будинку. Причиною цього став забруднений каналізаційний колодязь, – повідомив заступник директора ЖКП № 2 Роман Стецькович.
З його слів, з проблемою смороду мешканці будинку звернулися до ЖКП 18 грудня. Завершили прочищання каналізаційних труб вдалося лише через два дні за допомогою хімічних засобів і гарячої води.
"Людям важко винести сміття і вони все кидають в каналізаційну мережу. Тільки сьогодні (20 грудня – ред.) вдалося прочистити: ми витягнули рулон туалетного паперу, який розбух і не давав можливість нормально прочистити", – розповів заступник директора ЖКП № 2.
Працівники комунального підприємства "Луцькводоканал" щодня виявляють майже 30 непочищених каналізаційних колодязів у місті, – повідомила телефоном речниця підприємства
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Про це кореспондентам Суспільного розповів лучанин Микола Громик.
Лучанин живе на першому поверсі у третьому під’їзді будинку. Каже: у його квартирі сморід відчутний уже декілька днів, тож з проблемою довелося звертатися до комунальників.
"Проблема тут постійна була, що сморід із підвалу йде. Десь каналізація протікає. Перед святами завжди забивається", — каже Микола Громик. Додає: майстри з ЖКП та водоканалу приїжджають, але люди знову час від часу забивають каналізацію.
Лучанин Леонід Стукач, який проживає на вулиці Бенделіані, 5, розповів: смороду з підвального приміщення на сьомому поверсі не чути.
"Може на першому чути, а в нас все добре. Якщо чисто, то запаху немає. От сьогодні ще забито було, хоча чути не було запаху", – говорить чоловік.
Неприємний запах відчутний у двох під’їздах багатоповерхового будинку. Причиною цього став забруднений каналізаційний колодязь, – повідомив заступник директора ЖКП № 2 Роман Стецькович.
З його слів, з проблемою смороду мешканці будинку звернулися до ЖКП 18 грудня. Завершили прочищання каналізаційних труб вдалося лише через два дні за допомогою хімічних засобів і гарячої води.
"Людям важко винести сміття і вони все кидають в каналізаційну мережу. Тільки сьогодні (20 грудня – ред.) вдалося прочистити: ми витягнули рулон туалетного паперу, який розбух і не давав можливість нормально прочистити", – розповів заступник директора ЖКП № 2.
Працівники комунального підприємства "Луцькводоканал" щодня виявляють майже 30 непочищених каналізаційних колодязів у місті, – повідомила телефоном речниця підприємства
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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