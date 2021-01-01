Де у Луцьку завтра, 21 грудня, не буде світла





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 09:00 до 16:00 - вул. Рівненська 45-53, вул. Кривоноса 15-29, 14-22, вул. Кутузова 14-26 11-21, вул. Мазепи 1,3, вул. Московська 6,8, вул. Гризодубової, 2;



з 13:30 до 17:00 - вул. Станіславського, вул. Гостинна, вул. Вишинського (частково).

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