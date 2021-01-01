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Де у Луцьку завтра, 21 грудня, не буде світла

Де у Луцьку завтра, 21 грудня, не буде світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у вівторок, 21 грудня, у Луцьку не буде світла.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 09:00 до 16:00 - вул. Рівненська 45-53, вул. Кривоноса 15-29, 14-22, вул. Кутузова 14-26 11-21, вул. Мазепи 1,3, вул. Московська 6,8, вул. Гризодубової, 2;

з 13:30 до 17:00 - вул. Станіславського, вул. Гостинна, вул. Вишинського (частково).

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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