Де у Луцьку завтра, 21 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у вівторок, 21 грудня, у Луцьку не буде світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 16:00 - вул. Рівненська 45-53, вул. Кривоноса 15-29, 14-22, вул. Кутузова 14-26 11-21, вул. Мазепи 1,3, вул. Московська 6,8, вул. Гризодубової, 2;
з 13:30 до 17:00 - вул. Станіславського, вул. Гостинна, вул. Вишинського (частково).
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 16:00 - вул. Рівненська 45-53, вул. Кривоноса 15-29, 14-22, вул. Кутузова 14-26 11-21, вул. Мазепи 1,3, вул. Московська 6,8, вул. Гризодубової, 2;
з 13:30 до 17:00 - вул. Станіславського, вул. Гостинна, вул. Вишинського (частково).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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