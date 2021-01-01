Розповіли, коли «ковідну тисячу» отримають українці без застосунку «Дія» та банківських карток





Про це під час брифінгу 20 грудня заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, пише



"Ми зробили ставку на цифровий канал отримання цих коштів як найбільш ефективний і найбільш швидкий. Для тих людей, які не будуть в змозі отримати кошти цифровим способом або через відсутність застосунку "Дія", або через відсутність цифрового банкінгу, або через відсутність пластикових карток, буде в другому кварталі або в другому півріччі (2022 року) запропонований механізм отримання цих коштів", - повідомив Шурма.



Нагадаємо, 19 грудня в Україні стартувала державна програма "єПідтримка" - повністю вакциновані проти коронавірусу громадяни почали отримувати 1000 грн. Витратити ці кошти можна на спортзал, книги, концерти, театри та кінотеатри. А людям від шістдесяти років - ще і на ліки.



Так, подати заявку можна у застосунку "Дія" за допомогою кількох кліків. Скористатися програмою можуть громадяни України старше 18 років за наявності "зеленого" сертифікату у застосунку "Дія".



Як отримати виплату за вакцинацію:



-Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Щодня до проєкту приєднуватимуться нові. Відкрити можна буде і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.



-Завантажте застосунок "Дія" та авторизуйтесь.



-Переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у застосунку "Дія". Як наголошують: сертифікат із порталу "Дія" чи паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.



-Зайдіть до розділу Послуги та виберіть Підтримка.



-Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на надходження грошей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вакциновані від коронавірусу українці, які не мають застосунку "Дія", цифрових застосунків банків чи банківських карток, зможуть отримати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка" від другого кварталу або від другого півріччя 2022 року.Про це під час брифінгу 20 грудня заявив заступник керівника Офісу президентапише ТСН. "Ми зробили ставку на цифровий канал отримання цих коштів як найбільш ефективний і найбільш швидкий. Для тих людей, які не будуть в змозі отримати кошти цифровим способом або через відсутність застосунку "Дія", або через відсутність цифрового банкінгу, або через відсутність пластикових карток, буде в другому кварталі або в другому півріччі (2022 року) запропонований механізм отримання цих коштів", - повідомив Шурма.Нагадаємо, 19 грудня в Україні стартувала державна програма "єПідтримка" - повністю вакциновані проти коронавірусу громадяни почали отримувати 1000 грн. Витратити ці кошти можна на спортзал, книги, концерти, театри та кінотеатри. А людям від шістдесяти років - ще і на ліки.Так, подати заявку можна у застосунку "Дія" за допомогою кількох кліків. Скористатися програмою можуть громадяни України старше 18 років за наявності "зеленого" сертифікату у застосунку "Дія".Як отримати виплату за вакцинацію:-Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Щодня до проєкту приєднуватимуться нові. Відкрити можна буде і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.-Завантажте застосунок "Дія" та авторизуйтесь.-Переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у застосунку "Дія". Як наголошують: сертифікат із порталу "Дія" чи паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.-Зайдіть до розділу Послуги та виберіть Підтримка.-Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на надходження грошей.

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