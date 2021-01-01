Погода у Луцьку на завтра, 21 грудня

Завтра, 21 грудня, увесь час у Луцьку утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptіk.Температуру вночі синоптики прогнозують від -5° до -6°, вдень прогнозують -6°.Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Потапія і святої Анфіси. Анфісу в народі називали Рукодільницею, оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм на Потапія, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки. Якщо у цей день чули грім, то готувались до сильних вітрів.