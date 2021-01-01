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Погода у Луцьку на завтра, 21 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 21 грудня
Завтра, 21 грудня, увесь час у Луцьку утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptіk.

Температуру вночі синоптики прогнозують від -5° до -6°, вдень прогнозують -6°.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Потапія і святої Анфіси. Анфісу в народі називали Рукодільницею, оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм на Потапія, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки. Якщо у цей день чули грім, то готувались до сильних вітрів.

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Теги: погода, Луцьк
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