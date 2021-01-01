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На трасі Рівне-Луцьк зіткнулися 8 автівок. ВІДЕО

На трасі Рівне-Луцьк зіткнулися 8 автівок. ВІДЕО
Сьогодні на автодорозі Рівне-Луцьк біля повороту в село Грабів у напрямку Рівного сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Декілька авто внаслідок зіткнення навіть опинились у кюветі, пише Рівне Медіа.

Речниця УПП у Рівненській області Наталія Кітюк повідомила, що попередньо в ДТП потрапили вісім авто.

«Зі слів водіїв, дорожнє покриття було слизьке, вони рухались повільно і з увімкненою аварійною сигналізацією. Попередньо, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення із транспортним засобом, що рухався попереду. Відповідно, вони здійснили інерційні зіткнення між собою. Це ДТП за участю восьми транспортних засобів», - сказала Наталія Кітюк.



Відомо, що двоє громадян від госпіталізації відмовились. Патрульні складають протокол за 124 КУпАП (вчинення ДТП) і будуть складати акт обстеження вулично-шляхової мережі за неналежне утримання дороги.

Також патрульні поліцейські нині регулюють рух на цій ділянці і почергово пропускають транспортні засоби.

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Теги: ДТП, Рівне-Луцьк
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