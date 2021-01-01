На трасі Рівне-Луцьк зіткнулися 8 автівок. ВІДЕО





Декілька авто внаслідок зіткнення навіть опинились у кюветі, пише



Речниця УПП у Рівненській області Наталія Кітюк повідомила, що попередньо в ДТП потрапили вісім авто.



«Зі слів водіїв, дорожнє покриття було слизьке, вони рухались повільно і з увімкненою аварійною сигналізацією. Попередньо, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення із транспортним засобом, що рухався попереду. Відповідно, вони здійснили інерційні зіткнення між собою. Це ДТП за участю восьми транспортних засобів», - сказала Наталія Кітюк.







Відомо, що двоє громадян від госпіталізації відмовились. Патрульні складають протокол за 124 КУпАП (вчинення ДТП) і будуть складати акт обстеження вулично-шляхової мережі за неналежне утримання дороги.



Також патрульні поліцейські нині регулюють рух на цій ділянці і почергово пропускають транспортні засоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні на автодорозі Рівне-Луцьк біля повороту в село Грабів у напрямку Рівного сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода.Декілька авто внаслідок зіткнення навіть опинились у кюветі, пише Рівне Медіа. Речниця УПП у Рівненській областіповідомила, що попередньо в ДТП потрапили вісім авто.«Зі слів водіїв, дорожнє покриття було слизьке, вони рухались повільно і з увімкненою аварійною сигналізацією. Попередньо, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення із транспортним засобом, що рухався попереду. Відповідно, вони здійснили інерційні зіткнення між собою. Це ДТП за участю восьми транспортних засобів», - сказала Наталія Кітюк.Відомо, що двоє громадян від госпіталізації відмовились. Патрульні складають протокол за 124 КУпАП (вчинення ДТП) і будуть складати акт обстеження вулично-шляхової мережі за неналежне утримання дороги.Також патрульні поліцейські нині регулюють рух на цій ділянці і почергово пропускають транспортні засоби.

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