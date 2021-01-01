На трасі Рівне-Луцьк зіткнулися 8 автівок. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
Сьогодні на автодорозі Рівне-Луцьк біля повороту в село Грабів у напрямку Рівного сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода.
Декілька авто внаслідок зіткнення навіть опинились у кюветі, пише Рівне Медіа.
Речниця УПП у Рівненській області Наталія Кітюк повідомила, що попередньо в ДТП потрапили вісім авто.
«Зі слів водіїв, дорожнє покриття було слизьке, вони рухались повільно і з увімкненою аварійною сигналізацією. Попередньо, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення із транспортним засобом, що рухався попереду. Відповідно, вони здійснили інерційні зіткнення між собою. Це ДТП за участю восьми транспортних засобів», - сказала Наталія Кітюк.
Відомо, що двоє громадян від госпіталізації відмовились. Патрульні складають протокол за 124 КУпАП (вчинення ДТП) і будуть складати акт обстеження вулично-шляхової мережі за неналежне утримання дороги.
Також патрульні поліцейські нині регулюють рух на цій ділянці і почергово пропускають транспортні засоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Декілька авто внаслідок зіткнення навіть опинились у кюветі, пише Рівне Медіа.
Речниця УПП у Рівненській області Наталія Кітюк повідомила, що попередньо в ДТП потрапили вісім авто.
«Зі слів водіїв, дорожнє покриття було слизьке, вони рухались повільно і з увімкненою аварійною сигналізацією. Попередньо, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення із транспортним засобом, що рухався попереду. Відповідно, вони здійснили інерційні зіткнення між собою. Це ДТП за участю восьми транспортних засобів», - сказала Наталія Кітюк.
Відомо, що двоє громадян від госпіталізації відмовились. Патрульні складають протокол за 124 КУпАП (вчинення ДТП) і будуть складати акт обстеження вулично-шляхової мережі за неналежне утримання дороги.
Також патрульні поліцейські нині регулюють рух на цій ділянці і почергово пропускають транспортні засоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де у Луцьку завтра, 21 грудня, не буде світла
Сьогодні, 19:00
На трасі Рівне-Луцьк зіткнулися 8 автівок. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
Вперше у Ковелі засвітили три ялинки. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Розповіли, коли «ковідну тисячу» отримають українці без застосунку «Дія» та банківських карток
Сьогодні, 18:20
Медіа