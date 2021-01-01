Волинянин в Німеччині творить віртуальну картинну галерею, присвячену рідному місту
Сьогодні, 05:27
Відомий волинський історик та краєзнавець Андрій Кленк, який живе в Німеччині, збирає інформацію про художників та їх роботи, присвячені місту Горохів.
Про це повідомляє газета "Горохівський вісник".
Користувачі Facebook на сторінці «Горохів - моє місто» зачитуються інформацією про художників, які в різні роки й століття писали обличчя нашого міста й довколишніх сіл. Відомості про них від горохівчан Олега Жельчика, Юрія Домовєсова, Олега Мосієвича, Григорія Лищишина систематизував відомий краєзнавець Андрій Кленк.
Виявляється, що картини про Горохів творили австрійський живописець Антон Ланге (1774 – 1842), італійський - Доменіко дель Фрате (1765 – 1821), польський і білоруський - Наполеон Орда (1807 – 1883), німецький книжковий ілюстратор, військовий художник періоду Першої світової війни Арно Шуман, іконописець Олександр Корецький (1919-1997). Разом із короткими змістовними розповідями пан Андрій аж із Німеччини, де живе з сім’єю, демонструє шанувальникам малярства шедеврами минувшини й картини сучасників Ігоря Івашка, Олександра Дядіо…
А віднедавна горохівчан приємно дивує чоловік, який годинами працює за мольбертом просто неба. Його унікальні картини вже прикрашають світлицю Кленків.
«Це - Юрій Домовєсов. Він народився й навчався в школі в Горохові. Художню освіту здобув у Львові. Певний час проживав в Чехії, там одружився. Згодом молода сім'я переїхала в Одесу, де пан Юрій став відомим художником, дизайнером. У Горохові тепер оселився, щоб доглядати маму, отож місто отримало чудову можливість потрапити на полотно професіонала», - розповідає пан Андрій і закликає краян ділитися сканкопіями картин, рисунків професійних художників і аматорів із зображенням Горохова, сіл Горохівщини, щоб на їхню честь гуртом створити віртуальну художню галерею.
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Про це повідомляє газета "Горохівський вісник".
Користувачі Facebook на сторінці «Горохів - моє місто» зачитуються інформацією про художників, які в різні роки й століття писали обличчя нашого міста й довколишніх сіл. Відомості про них від горохівчан Олега Жельчика, Юрія Домовєсова, Олега Мосієвича, Григорія Лищишина систематизував відомий краєзнавець Андрій Кленк.
Виявляється, що картини про Горохів творили австрійський живописець Антон Ланге (1774 – 1842), італійський - Доменіко дель Фрате (1765 – 1821), польський і білоруський - Наполеон Орда (1807 – 1883), німецький книжковий ілюстратор, військовий художник періоду Першої світової війни Арно Шуман, іконописець Олександр Корецький (1919-1997). Разом із короткими змістовними розповідями пан Андрій аж із Німеччини, де живе з сім’єю, демонструє шанувальникам малярства шедеврами минувшини й картини сучасників Ігоря Івашка, Олександра Дядіо…
А віднедавна горохівчан приємно дивує чоловік, який годинами працює за мольбертом просто неба. Його унікальні картини вже прикрашають світлицю Кленків.
«Це - Юрій Домовєсов. Він народився й навчався в школі в Горохові. Художню освіту здобув у Львові. Певний час проживав в Чехії, там одружився. Згодом молода сім'я переїхала в Одесу, де пан Юрій став відомим художником, дизайнером. У Горохові тепер оселився, щоб доглядати маму, отож місто отримало чудову можливість потрапити на полотно професіонала», - розповідає пан Андрій і закликає краян ділитися сканкопіями картин, рисунків професійних художників і аматорів із зображенням Горохова, сіл Горохівщини, щоб на їхню честь гуртом створити віртуальну художню галерею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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