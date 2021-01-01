Волинянин в Німеччині творить віртуальну картинну галерею, присвячену рідному місту

Відомий волинський історик та краєзнавець, який живе в Німеччині, збирає інформацію про художників та їх роботи, присвячені місту Горохів.Про це повідомляє газета "Горохівський вісник".Користувачі Facebook на сторінці «Горохів - моє місто» зачитуються інформацією про художників, які в різні роки й століття писали обличчя нашого міста й довколишніх сіл. Відомості про них від горохівчансистематизував відомий краєзнавець Андрій Кленк.Виявляється, що картини про Горохів творили австрійський живописець Антон Ланге (1774 – 1842), італійський - Доменіко дель Фрате (1765 – 1821), польський і білоруський - Наполеон Орда (1807 – 1883), німецький книжковий ілюстратор, військовий художник періоду Першої світової війни Арно Шуман, іконописець Олександр Корецький (1919-1997). Разом із короткими змістовними розповідями пан Андрій аж із Німеччини, де живе з сім’єю, демонструє шанувальникам малярства шедеврами минувшини й картини сучасників Ігоря Івашка, Олександра Дядіо…А віднедавна горохівчан приємно дивує чоловік, який годинами працює за мольбертом просто неба. Його унікальні картини вже прикрашають світлицю Кленків.«Це - Юрій Домовєсов. Він народився й навчався в школі в Горохові. Художню освіту здобув у Львові. Певний час проживав в Чехії, там одружився. Згодом молода сім'я переїхала в Одесу, де пан Юрій став відомим художником, дизайнером. У Горохові тепер оселився, щоб доглядати маму, отож місто отримало чудову можливість потрапити на полотно професіонала», - розповідає пан Андрій і закликає краян ділитися сканкопіями картин, рисунків професійних художників і аматорів із зображенням Горохова, сіл Горохівщини, щоб на їхню честь гуртом створити віртуальну художню галерею.