Волинянин змінив громадянство і хоче представляти Францію на Олімпіаді



П’ятиразовий чемпіон України з важкої атлетики, призер європейської першості (2007 року) Богдан Токар свого часу пізнавав переможний смак нагород на національній арені та за кордоном, - пише газета



Тепер волинянин має намір очолити п’єдестал пошани іноземної країни, виступаючи за спортивний клуб у французькому Марселі. Свої силові якості впродовж п’яти останніх років він вдосконалює на базі професійного осередку “Haltrophilie Club de Marseille”.



Тридцятитрирічний важкоатлет отримав громадянство Франції та у майбутньому виступатиме під прапором цієї країни на чемпіонатах з важкої атлетики. Напередодні чергових важливих змагань, результат яких має закріпити статус нашого земляка в рейтинговій таблиці, він поспілкувався із журналістами «Полісся». Богдан висловив сподівання щодо своєї участі в складі збірної Франції на літніх Олімпійських іграх 2024-го, що проходитимуть у Парижі.



«У світі спорту кожен сам визначає для себе шлях до самореалізації. Я ж відчуваю у собі сили здійснити мрію спортсмена — потрапити на олімпіаду, а з тим поборотися за нагороду. Із свого досвіду вважаю, що втілити задумане значно простіше саме за кордоном. Все ж не забуваю, що фундаметальні вміння та перші спортивні трофеї я здобув саме на рідній Волині», — зауважив важкоатлет.



Знайомство сільського хлопця зі штангою розпочалося несподівано для нього самого. Перспективного спортсмена в особі Богдана угледів заслужений тренер Володимир Левчук у Луцьку, коли той мав намір вступити до військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою. Юнак пророкував собі футбольне майбутнє. Натомість доля розпорядилася інакше: наставник переконав його, що завдяки фізичним даним Богдана саме на важкоатлетичному помості він виглядатиме значно гармонійніше.



Так, за кілька років тренувань висококласний спортсмен довів своєму тренеру, що той не помилився з вибором підопічного. Спортсмен-початківець швидко навчався, тож не менш стрімко прогресував. У 2007 виборов бронзову нагороду Чемпіонату Європи в Іспанії серед юнаків, а через два роки став чемпіоном України серед дорослих, що забезпечило йому прописку у складі української національної збірної. Через рік інтенсивної спортивної діяльності Богдан Токар вступив до національного університету фізичного виховання і спорту у Києві, а поряд із цим посипались нагороди та визнання. Відтоді він ставав п’ятиразовим чемпіоном країни, брав участь у європейських змаганнях, у яких здобував непогані результати. У ваговій категорії 69 кілограмів Богдан підіймав 135 кілограмів у ривку та 169 у поштовху.



— Після чергової перемоги на чемпіонаті України у 2016 році вирішив погостювати у друга, також спортсмена-важкоатлета, котрий на той час проживав в Парижі. Втім сталося так, що залишився назавжди. Передусім там мене вразила якісна державна підтримка цього виду спорту. Це допомагає важкоатлетам досягати високих результатів не «всупереч», як це, на жаль, часто відбувається в нашій державі, а «завдяки». Насправді професійних шкіл в Україні є досить багато, однак мало із них має належну підтримку. Чого не скажеш про ставлення французів у цьому сегменті. Спортсмен мого рівня спроможний легко утримувати родину у фінансовому плані. Крім того, залишитися тут спонукала й сама країна з її чудовими краєвидами, привітними людьми та кар’єрними можливостями, — пояснює причину переїзду Богдан.



Та найважливішим своїм здобутком він вважає свою родину — дружину та дворічну донечку, які, за його словами, не дають спортсмену зупинятися на шляху до поставленої мети, є для нього мотиваторами та допомагають досягати високих результатів як у кар’єрі, так і в житті. Улюбленої справи залишати не збирається. Цим видом спорту, зізнається, займатиметься, доки вистачить сили.



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