вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку стало менше охочих вакцинуватися від коронавірусу. ВІДЕО

У Луцьку стало менше охочих вакцинуватися від коронавірусу. ВІДЕО
На початку осені у відділенні поліклініки на проспекті Відродження у Луцьку щеплювали до пів тисячі людей в день, в останні дні вакцинують трохи більше сотні волинян.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова медичного директора Центру первинної меддопомоги Луцька Віктора Пахарчука.

"У нашому медоб'єднанні від початку вакцинальної компанії провели 200 тисяч 190 щеплень. І ми бачимо, що спостерігається зменшення кількості бажаючих вакцинуватися", — каже Віктор Пахарчук.

Додає у відділенні медзакладу, де щеплюють лучан, наразі є чотири вакцини CoronoVac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Пункт вакцинації у Центрі первинної меддопомоги працює щоденно з 9:00 до 19:00.

Обідня пора, в пункті щеплення поліклініки на проспекті Відродження у Луцьку черга з двадцяти людей.

Ольга Пономарьова прийшла вакцинуватися вдруге. "Сестра сказала, що черги малі й вакцина є, то без проблем отримати другу дозу", — каже жінка. З її слів вирішила вакцинуватися, щоб у разі хвороби, перенести коронавірус у легшій формі.

На Волині працює 95 пунктів щеплення і 10 центрів вакцинації, — говорить спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. З її слів, станом на 20 грудня в області вакциновано 34% населення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, вакцинація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скоро Луцьк матиме ще 29 «рогатих» та новий тролейбусний маршрут. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
У Луцьку стало менше охочих вакцинуватися від коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Бус зім'яло: на Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 21:35
Лучанам розповіли, як підгодовувати тварин взимку
Сьогодні, 20:36
Погода у Луцьку на завтра, 21 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Луцька лікарка розповіла, чи варто щеплювати дітей проти COVID-19 Луцька лікарка розповіла, чи варто щеплювати дітей проти COVID-19
11 листопад, 17:06
У Луцьку на Завокзальному ринку не вийшли на роботу 200 невакцинованих підприємців У Луцьку на Завокзальному ринку не вийшли на роботу 200 невакцинованих підприємців
11 листопад, 11:50
Луцькі лікарі розповіли, чи потрібно вакцинуватися вагітним та породіллям. ВІДЕО Луцькі лікарі розповіли, чи потрібно вакцинуватися вагітним та породіллям. ВІДЕО
10 листопад, 21:42
На вокзалі у Луцьку двоє пасажирів без COVID-сертифікатів відмовилися залишати вагон На вокзалі у Луцьку двоє пасажирів без COVID-сертифікатів відмовилися залишати вагон
25 жовтень, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скоро Луцьк матиме ще 29 «рогатих» та новий тролейбусний маршрут. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
 0
У Луцьку стало менше охочих вакцинуватися від коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
 0
Бус зім'яло: на Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 21:35
 0
Лучанам розповіли, як підгодовувати тварин взимку
Сьогодні, 20:36
 0
Погода у Луцьку на завтра, 21 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8