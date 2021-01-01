У Луцьку стало менше охочих вакцинуватися від коронавірусу. ВІДЕО

На початку осені у відділенні поліклініки на проспекті Відродження у Луцьку щеплювали до пів тисячі людей в день, в останні дні вакцинують трохи більше сотні волинян.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова медичного директора Центру первинної меддопомоги Луцька Віктора Пахарчука."У нашому медоб'єднанні від початку вакцинальної компанії провели 200 тисяч 190 щеплень. І ми бачимо, що спостерігається зменшення кількості бажаючих вакцинуватися", — каже Віктор Пахарчук.Додає у відділенні медзакладу, де щеплюють лучан, наразі є чотири вакцини CoronoVac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Пункт вакцинації у Центрі первинної меддопомоги працює щоденно з 9:00 до 19:00.Обідня пора, в пункті щеплення поліклініки на проспекті Відродження у Луцьку черга з двадцяти людей.Ольга Пономарьова прийшла вакцинуватися вдруге. "Сестра сказала, що черги малі й вакцина є, то без проблем отримати другу дозу", — каже жінка. З її слів вирішила вакцинуватися, щоб у разі хвороби, перенести коронавірус у легшій формі.На Волині працює 95 пунктів щеплення і 10 центрів вакцинації, — говорить спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. З її слів, станом на 20 грудня в області вакциновано 34% населення.