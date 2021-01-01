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Бус зім'яло: на Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО

Бус зім'яло: на Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі буса та легкового автомобіля.

Про це повідомляє БУГ.

Аварія сталася увечері, 20 грудня, на трасі Р-15 між селом Верба та Володимиром.

Внаслідок ДТП бус зазнав значних механічних ушкоджень. Про потерпілих наразі не відомо.

На місці спостерігаються значні затори, працюють правоохоронці. Деталі згодом.

Бус зім'яло: на Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Бус зім'яло: на Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Бус зім'яло: на Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО

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Теги: аварія, Володимир
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