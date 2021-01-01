Бус зім'яло: на Волині зіткнулися два автомобілі. ФОТО





Про це повідомляє



Аварія сталася увечері, 20 грудня, на трасі Р-15 між селом Верба та Володимиром.



Внаслідок ДТП бус зазнав значних механічних ушкоджень. Про потерпілих наразі не відомо.



На місці спостерігаються значні затори, працюють правоохоронці. Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі буса та легкового автомобіля.Про це повідомляє БУГ Аварія сталася увечері, 20 грудня, на трасі Р-15 між селом Верба та Володимиром.Внаслідок ДТП бус зазнав значних механічних ушкоджень. Про потерпілих наразі не відомо.На місці спостерігаються значні затори, працюють правоохоронці. Деталі згодом.

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