В Луцьку на дотримання карантинних вимог перевірили кав'ярні та магазини. ВІДЕО





20 грудня шукали порушників карантинних вимог, — розповів Роман Писик.



З його слів, щодня в місті одна рейдова група перевіряє на дотримання карантинних вимог чотири-п'ять закладів, зокрема непродовольчі магазини, заклади громадського харчування, фітнес-клуби і торговельно-розважальні комплекси.



У магазині вживаного одягу 20 грудня у працівників перевіряли сертифікати вакцинації та наявність захисних масок у відвідувачів. Продавчиня Вікторія Омельчук говорить: у покупців запитують, чи є в них сертифікати вакцинації.



"Ми не перевіряємо особисто і обслуговуємо людей. Ми на слово віримо, якщо каже, що є, то обслуговуємо, але так не перевіряємо", – додала жінка.



В одній із кав’ярень на проспекті Волі рейдова група порушень санітарного законодавства не зафіксувала, – розповів фахівець Держпродспоживслужби Роман Писик. Власника кав’ярні зобов’язали нанести розмітку на підлозі для дотримання дистанції між клієнтами.



Перевіряють заклад не вперше, – зазначив власник кав'ярні Павло Хвас.



"Ми правила гри знаємо вже сучасні й стараємося всього дотриматися. Звісно, хочеться працювати в нормальних умовах, але й до такого мусимо звикати. У перший тиждень "червоної" зони мало людей заходили з сертифікатами, зараз вже бачу більшість провакцинувалися", – розповів лучанин.



У магазині меблів, який перевіряла рейдова група, відвідувачів не було. Керівниця магазину Світлана Франків зазначила, що покупці по-різному реагують на карантинні вимоги: "Буває, діти шкільного віку одягають масу, а батьки починають обурюватися".



Зі слів головного фахівця відділу управління Держпродспоживслужби в області, такі перевірки зараз мають рекомендаційний характер.



"Щоб людям розказати, як повинні діяти під час карантинних обмежень не тільки в червоній зоні, взагалі. В цій червоній зоні ми ніяких протоколів не накладали – тільки роз’яснювальна робота", – зазначив Роман Писик.



Зі слів посадовця, під час перевірок 20 грудня порушень не зафіксували.



За час перебування Волині у "червоній" зоні карантину, з 8 листопада, правоохоронці провели 117 рейдів і склали 1 366 протоколів. На порушників карантину наклали штрафів на 210 тисяч 720 гривень, – додала речниця управління Нацполіції Волині Ольга Бузулук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рейдова група, до якої входять працівники Держпродспоживслужби, обласної адміністрації та поліцейські, перевірила п'ять об'єктів: заклади торгівлі та кав’ярні в Луцьку.20 грудня шукали порушників карантинних вимог, — розповів Суспільному фахівець ДержпродспоживслужбиЗ його слів, щодня в місті одна рейдова група перевіряє на дотримання карантинних вимог чотири-п'ять закладів, зокрема непродовольчі магазини, заклади громадського харчування, фітнес-клуби і торговельно-розважальні комплекси.У магазині вживаного одягу 20 грудня у працівників перевіряли сертифікати вакцинації та наявність захисних масок у відвідувачів. Продавчиня Вікторія Омельчук говорить: у покупців запитують, чи є в них сертифікати вакцинації."Ми не перевіряємо особисто і обслуговуємо людей. Ми на слово віримо, якщо каже, що є, то обслуговуємо, але так не перевіряємо", – додала жінка.В одній із кав’ярень на проспекті Волі рейдова група порушень санітарного законодавства не зафіксувала, – розповів фахівець Держпродспоживслужби Роман Писик. Власника кав’ярні зобов’язали нанести розмітку на підлозі для дотримання дистанції між клієнтами.Перевіряють заклад не вперше, – зазначив власник кав'ярні Павло Хвас."Ми правила гри знаємо вже сучасні й стараємося всього дотриматися. Звісно, хочеться працювати в нормальних умовах, але й до такого мусимо звикати. У перший тиждень "червоної" зони мало людей заходили з сертифікатами, зараз вже бачу більшість провакцинувалися", – розповів лучанин.У магазині меблів, який перевіряла рейдова група, відвідувачів не було. Керівниця магазину Світлана Франків зазначила, що покупці по-різному реагують на карантинні вимоги: "Буває, діти шкільного віку одягають масу, а батьки починають обурюватися".Зі слів головного фахівця відділу управління Держпродспоживслужби в області, такі перевірки зараз мають рекомендаційний характер."Щоб людям розказати, як повинні діяти під час карантинних обмежень не тільки в червоній зоні, взагалі. В цій червоній зоні ми ніяких протоколів не накладали – тільки роз’яснювальна робота", – зазначив Роман Писик.Зі слів посадовця, під час перевірок 20 грудня порушень не зафіксували.За час перебування Волині у "червоній" зоні карантину, з 8 листопада, правоохоронці провели 117 рейдів і склали 1 366 протоколів. На порушників карантину наклали штрафів на 210 тисяч 720 гривень, – додала речниця управління Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

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