В «Дії» з'явилися сертифікати на базі ПЛР-тесту, про одужання і дитячий





Про це йдеться на каналі "Дії" в Telegram, - пише



Щоб згенерувати сертифікат, потрібно авторизуватися на порталі, натиснути "Послуги" - "Здоров'я" й обрати потрібний тип сертифіката, давши дозвіл на передачу даних.



Українці найбільше витратили грошей з програми "єПідтримка" на книги, кінотеатри та залізничний транспорт. Про це повідомив віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 20 грудня у "Дії" можна згенерувати три нові типи Covid-сертифікатів - на основі результату ПЛР-тесту, про одужання та дитячий, для дітей віком від 12 років.Про це йдеться на каналі "Дії" в Telegram, - пише "Газета ua" Щоб згенерувати сертифікат, потрібно авторизуватися на порталі, натиснути "Послуги" - "Здоров'я" й обрати потрібний тип сертифіката, давши дозвіл на передачу даних.Українці найбільше витратили грошей з програми "єПідтримка" на книги, кінотеатри та залізничний транспорт. Про це повідомив віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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