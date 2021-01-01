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В «Дії» з'явилися сертифікати на базі ПЛР-тесту, про одужання і дитячий

В «Дії» з'явилися сертифікати на базі ПЛР-тесту, про одужання і дитячий
З 20 грудня у "Дії" можна згенерувати три нові типи Covid-сертифікатів - на основі результату ПЛР-тесту, про одужання та дитячий, для дітей віком від 12 років.

Про це йдеться на каналі "Дії" в Telegram, - пише "Газета ua".

Щоб згенерувати сертифікат, потрібно авторизуватися на порталі, натиснути "Послуги" - "Здоров'я" й обрати потрібний тип сертифіката, давши дозвіл на передачу даних.

Українці найбільше витратили грошей з програми "єПідтримка" на книги, кінотеатри та залізничний транспорт. Про це повідомив віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Теги: Дія, е-документи
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Сьогодні, 00:00
 0
В «Дії» з'явилися сертифікати на базі ПЛР-тесту, про одужання і дитячий
20 грудень, 23:34
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