Скільки для волинян коштуватиме пробне ЗНО у 2022 році





У 2022 році вартість складання одного пробного тесту коливатиметься від 213 до 309 грн, у залежності від регіону проживання учасника, - повідомляє



Найменшу вартість за складання пробного ЗНО у 2022 році пропонує Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти, що обслуговує мешканців Харківської, Полтавської та Сумської областей. Учасники тестування з цих регіонів матимуть можливість скласти один пробний тест за 213 грн.



Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти пропонує скласти один пробний тест за 270 грн. Івано-Франківський центр – за 282 грн.



Мешканці Донецької і Луганської областей, яких обслуговує Донецький РЦОЯО, та Дніпропетровської й Запорізької областей, які обслуговує Дніпропетровський РЦОЯО, зможуть скласти тест пробного ЗНО за 285 грн.



Херсонський, Вінницький, Львівський регіональні центри оцінювання якості освіти пропонують мешканцям своїх регіонів скласти один тест пробного ЗНО за 300 грн. Як відомо, Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти обслуговує жителів Львівської, Рівненської та Волинської областей. Відтак абітурієнти з Волині заплатять за пробне ЗНО 300 гривень.



Найдорожчою буде участь у пробному тестуванні для мешканців Чернігівської, Черкаської, Київської областей та міста Києва – 309 грн.



Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 05 до 22 січня 2022 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.



У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня. Кожен з учасників матиме можливість скласти один тест у кожний з тестових днів.



Оприлюднення результатів пробного тестування з української мови, української мови та літератури відбудеться 25 березня, з усіх інших предметів – 1 квітня 2022 року.



Для визначення результатів пробного ЗНО учасникам потрібно внести свої відповіді на завдання тестів до спеціального сервісу.



Учасники пробного зовнішнього оцінювання з української мови, української мови та літератури мають внести свої відповіді протягом 19–21 березня, учасники пробного ЗНО з усіх інших предметів мають внести свої відповіді протягом 26–28 березня 2022 року.



Результати учасників пробного ЗНО, які внесли свої відповіді до спеціального сервісу, визначатимуться за шкалами 1‒12 балів та 100‒200 балів і будуть розміщені в особистих кабінетах учасників.



Докладний порядок реєстрації для участі у пробному ЗНО оприлюднено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.



Увага! Результати пробного ЗНО не використовуються для оцінювання навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість участі в пробному зовнішньому оцінюванні для осіб, які мають намір використати цей інструмент при підготовці до тестування.У 2022 році вартість складання одного пробного тесту коливатиметься від 213 до 309 грн, у залежності від регіону проживання учасника, - повідомляє Освіта ua Найменшу вартість за складання пробного ЗНО у 2022 році пропонує Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти, що обслуговує мешканців Харківської, Полтавської та Сумської областей. Учасники тестування з цих регіонів матимуть можливість скласти один пробний тест за 213 грн.Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти пропонує скласти один пробний тест за 270 грн. Івано-Франківський центр – за 282 грн.Мешканці Донецької і Луганської областей, яких обслуговує Донецький РЦОЯО, та Дніпропетровської й Запорізької областей, які обслуговує Дніпропетровський РЦОЯО, зможуть скласти тест пробного ЗНО за 285 грн.Херсонський, Вінницький, Львівський регіональні центри оцінювання якості освіти пропонують мешканцям своїх регіонів скласти один тест пробного ЗНО за 300 грн. Як відомо, Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти обслуговує жителів Львівської, Рівненської та Волинської областей. Відтак абітурієнти з Волині заплатять за пробне ЗНО 300 гривень.Найдорожчою буде участь у пробному тестуванні для мешканців Чернігівської, Черкаської, Київської областей та міста Києва – 309 грн.Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 05 до 22 січня 2022 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня. Кожен з учасників матиме можливість скласти один тест у кожний з тестових днів.Оприлюднення результатів пробного тестування з української мови, української мови та літератури відбудеться 25 березня, з усіх інших предметів – 1 квітня 2022 року.Для визначення результатів пробного ЗНО учасникам потрібно внести свої відповіді на завдання тестів до спеціального сервісу.Учасники пробного зовнішнього оцінювання з української мови, української мови та літератури мають внести свої відповіді протягом 19–21 березня, учасники пробного ЗНО з усіх інших предметів мають внести свої відповіді протягом 26–28 березня 2022 року.Результати учасників пробного ЗНО, які внесли свої відповіді до спеціального сервісу, визначатимуться за шкалами 1‒12 балів та 100‒200 балів і будуть розміщені в особистих кабінетах учасників.Докладний порядок реєстрації для участі у пробному ЗНО оприлюднено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.Увага! Результати пробного ЗНО не використовуються для оцінювання навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

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