Епіфаній спрогнозував, коли більшість українців святкуватимуть Різдво 25 грудня





Такі сподівання висловив глава Православної церкви України Епіфаній в «Суботньому інтерв'ю»

«Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити» — сказав він.



Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців «вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією».



До того ж глава ПЦУ переконаний, що, наразі, в нинішній період різдвяних свят «храми 25-го будуть порожніми, а 7-го будуть повними».



«Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Ми вже говорили і аналізували. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно. Треба мудро діяти», – прокоментував Епіфаній.



Глава ПЦУ також зазначив: «Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.Такі сподівання висловив глава Православної церкви України Епіфаній в «Суботньому інтерв'ю» Радіо Свобода.

«Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити» — сказав він.Митрополит Київський і всієї України наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово. Він зазначив, що українців «вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією».До того ж глава ПЦУ переконаний, що, наразі, в нинішній період різдвяних свят «храми 25-го будуть порожніми, а 7-го будуть повними».«Це найбільше пов’язано з традиціями всередині. Ми вже говорили і аналізували. Хоча в цьому році я спостерігаю, що немає такої активної хвилі обговорення святкування Різдва Христового. В минулі два роки, чи це було штучно створено, я пригадую, що в позаминулому році запустили мої цитати про те, що я не проти, а я насправді не проти переходу. Але щоб це відбулося правильно. Треба мудро діяти», – прокоментував Епіфаній.Глава ПЦУ також зазначив: «Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити.

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