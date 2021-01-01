Андрій Разумовський розповів про підсумки 2021 року. ВІДЕО*





У відео, опублікованому на



“Рік був досить активний. Як і всі попередні та, сподіваюсь, наступні роки для нашої компанії. Ми ніколи не стоїмо на місці, ростемо і з кожним роком виконуємо все більші об'єми робіт”, - зауважив Андрій Разумовський.



Детальніше - у відео.





ЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАРАЗ АКТУАЛЬНІ В БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ІНВЕСТОР?



Квартири в ЖК “Супернова” (м. Луцьк):



Залишилося тільки декілька квартир у “великому” будинку на 6 під'їздів: 2-кімнатні 63 м2 та 3-кімнатні 76,13 м2 і 82,05 м2.

У новому будинку на 2 під'їзди, який почали будувати в середині листопада, є великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир площею від 37 м2 до 62,5 м2. Ціна - від 20 000 грн/м2.



Квартири в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка):



Нові квартири у 7-8 під’їзді. Це - 48 нових квартир з однією, двома або трьома спальнями. Ціна - від 20 000 грн/м2.

Акція на всі квартири з 2 спальнями у 1-5 під'їздах - знижена ціна від 18 900 грн/м2. Є великий вибір планувань, найменша квартира має загальну площу 60,08 м2, найбільша - 75,52 м2. Деталі - на сайті будівельної компанії.



Квартири в ЖК “Парковий квартал” (м. Ковель):



Залишилось декілька 1-кімнатних квартир площею 48,3 м2. Ціна - від 14 900 грн/м2 при повній оплаті, також є можливість безвідсоткового відтермінування до червня 2022 року. Деталі - на сайті будівельної компанії.



Котеджі за містом:



Є декілька пропозицій котеджів у передмісті Луцька, зокрема, у с. Струмівка, Тарасове, Лище. Детальний огляд - читайте на сайті БК "Інвестор".



Комерційні приміщення:



На першому поверсі ЖК “Амстердам” є варіанти компактних приміщень від 44 м2 до просторих кімнат 282 м2. Вартість - від 25 000 грн/м2.



У ЖК “Парковий квартал” пропонують комерційні приміщення від 48,3 м2 до 79,6 м2 на першому поверсі нового будинку. Ціна - від 18 000 грн/м2.



Магазини на новому ринку у с. Княгининок. Можлива оренда павільйонів площею 29,67 м2 за 200 грн/м2, плюс ринкові витрати. А також - купівля за ціною 750 $/м2.



ТАКОЖ ЗАРАЗ ДІЮТЬ АКЦІЇ:



Акція "Шукайте друзів 2.0". Кожен, хто купить квартиру чи комерційне приміщення Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року і має друзів серед діючих клієнтів, отримає сертифікат на 10 000 грн на двох на покупки у “Нову лінію”. Деталі шукайте на сайті БК "Інвестор".



Акція “Подорож до Амстердаму”. Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Деталі - на сайті "Інвестора".



Акція “Обміняй житло на більше”. Для власників квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” та в ЖК "Амстердам" забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири. Деталі - на сайті компанії.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



+38 067 543 74 66



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Будівельної компанії “Інвестор” Андрій Разумовський записав відео, в якому підсумував 2021 рік.У відео, опублікованому на сайті БК "Інвестор", Андрій Разумовський розповів, як змінилися житлові комплекси та соціальні об’єкти компанії, які нові тенденції запровадили та чим планують дивувати волинян у наступному році.“Рік був досить активний. Як і всі попередні та, сподіваюсь, наступні роки для нашої компанії. Ми ніколи не стоїмо на місці, ростемо і з кожним роком виконуємо все більші об'єми робіт”, - зауважив Андрій Разумовський.Детальніше - у відео.Залишилося тільки декілька квартир у “великому” будинку на 6 під'їздів: 2-кімнатні 63 м2 та 3-кімнатні 76,13 м2 і 82,05 м2.У новому будинку на 2 під'їзди, який почали будувати в середині листопада, є великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир площею від 37 м2 до 62,5 м2. Ціна - від 20 000 грн/м2.Нові квартири у 7-8 під’їзді. Це - 48 нових квартир з однією, двома або трьома спальнями. Ціна - від 20 000 грн/м2.Акція на всі квартири з 2 спальнями у 1-5 під'їздах - знижена ціна від 18 900 грн/м2. Є великий вибір планувань, найменша квартира має загальну площу 60,08 м2, найбільша - 75,52 м2. Деталі - на сайті будівельної компанії.Залишилось декілька 1-кімнатних квартир площею 48,3 м2. Ціна - від 14 900 грн/м2 при повній оплаті, також є можливість безвідсоткового відтермінування до червня 2022 року. Деталі - на сайті будівельної компанії.Є декілька пропозицій котеджів у передмісті Луцька, зокрема, у с. Струмівка, Тарасове, Лище. Детальний огляд - читайте на сайті БК "Інвестор".На першому поверсі ЖК “Амстердам” є варіанти компактних приміщень від 44 м2 до просторих кімнат 282 м2. Вартість - від 25 000 грн/м2.У ЖК “Парковий квартал” пропонують комерційні приміщення від 48,3 м2 до 79,6 м2 на першому поверсі нового будинку. Ціна - від 18 000 грн/м2.Магазини на новому ринку у с. Княгининок. Можлива оренда павільйонів площею 29,67 м2 за 200 грн/м2, плюс ринкові витрати. А також - купівля за ціною 750 $/м2.ТАКОЖ ЗАРАЗ ДІЮТЬ АКЦІЇ:Кожен, хто купить квартиру чи комерційне приміщення Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року і має друзів серед діючих клієнтів, отримає сертифікат на 10 000 грн на двох на покупки у “Нову лінію”. Деталі шукайте на сайті БК "Інвестор".Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Деталі - на сайті "Інвестора".Для власників квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” та в ЖК "Амстердам" забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири. Деталі - на сайті компанії.За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:+38 067 543 74 66Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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