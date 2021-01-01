За минулу добу ковід виявили у понад 6 тисяч українців

За добу 20 грудня в Україні:◾️ зафіксували 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 390, серед медпрацівників – 180);◾️ 110 740 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 36 056 людей, повністю імунізовані – 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 осіб.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 21 грудня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 061 особа;◾️ летальних випадків – 346;◾️ одужали – 18 850 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 616 716 осіб;◾️ одужало – 3 357 405 осіб;◾️ летальних випадків – 93 608;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 532 593.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1496;Вінницька область – 147;Волинська область – 279;Дніпропетровська область – 118;Донецька область – 413;Житомирська область – 39;Закарпатська область – 282;Запорізька область – 344;Івано-Франківська область – 80;Київська область – 275;Кіровоградська область – 52;Луганська область – 108;Львівська область – 197;Миколаївська область – 165;Одеська область – 142;Полтавська область – 602;Рівненська область – 183;Сумська область – 122;Тернопільська область – 84;Харківська область – 155;Херсонська область – 32;Хмельницька область – 236;Черкаська область – 266;Чернівецька область – 101;Чернігівська область – 111.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.