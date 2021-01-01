За минулу добу ковід виявили у понад 6 тисяч українців
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За добу 20 грудня в Україні:
◾️ зафіксували 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 390, серед медпрацівників – 180);
◾️ 110 740 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 36 056 людей, повністю імунізовані – 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 осіб.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 21 грудня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 061 особа;
◾️ летальних випадків – 346;
◾️ одужали – 18 850 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 616 716 осіб;
◾️ одужало – 3 357 405 осіб;
◾️ летальних випадків – 93 608;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 532 593.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1496;
Вінницька область – 147;
Волинська область – 279;
Дніпропетровська область – 118;
Донецька область – 413;
Житомирська область – 39;
Закарпатська область – 282;
Запорізька область – 344;
Івано-Франківська область – 80;
Київська область – 275;
Кіровоградська область – 52;
Луганська область – 108;
Львівська область – 197;
Миколаївська область – 165;
Одеська область – 142;
Полтавська область – 602;
Рівненська область – 183;
Сумська область – 122;
Тернопільська область – 84;
Харківська область – 155;
Херсонська область – 32;
Хмельницька область – 236;
Черкаська область – 266;
Чернівецька область – 101;
Чернігівська область – 111.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 390, серед медпрацівників – 180);
◾️ 110 740 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 36 056 людей, повністю імунізовані – 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 осіб.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 21 грудня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 061 особа;
◾️ летальних випадків – 346;
◾️ одужали – 18 850 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 616 716 осіб;
◾️ одужало – 3 357 405 осіб;
◾️ летальних випадків – 93 608;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 532 593.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1496;
Вінницька область – 147;
Волинська область – 279;
Дніпропетровська область – 118;
Донецька область – 413;
Житомирська область – 39;
Закарпатська область – 282;
Запорізька область – 344;
Івано-Франківська область – 80;
Київська область – 275;
Кіровоградська область – 52;
Луганська область – 108;
Львівська область – 197;
Миколаївська область – 165;
Одеська область – 142;
Полтавська область – 602;
Рівненська область – 183;
Сумська область – 122;
Тернопільська область – 84;
Харківська область – 155;
Херсонська область – 32;
Хмельницька область – 236;
Черкаська область – 266;
Чернівецька область – 101;
Чернігівська область – 111.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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