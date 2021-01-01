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Роздали 8 тисяч подарунків: на Волині завершився тур автобуса з Миколаєм. ВІДЕО

Роздали 8 тисяч подарунків: на Волині завершився тур автобуса з Миколаєм. ВІДЕО
Святковий автобус із Миколаєм та казковими героями 20 грудня завершив тур селами Луцької громади. Упродовж трьох днів вітали дітей із прийдешніми новорічно-різдвяними святами.

Про це пише Суспільне.Волинь.

До останнього дня туру в Луцьку готувалися десять акторів театральної студії. Роль святого Миколая у святковому дійстві грав ієродиякон Пімен Мех із Жидичинського монастиря. З його слів, участь в подібних театралізованих дійствах бере вперше.

"Виходиш і таке враження, ніби сам його зустрічаєш. Діти так на тебе дивляться. Як перший раз приїхали, то аж заплакати хотілося. Мені подобається, що вони вірять в Миколая і хай в нього вірять навіть, коли стануть дорослими", – зазначив волинянин.

У супроводі авто патрульної поліції автобус із казковими героями і Святим Миколаєм вирушив до глядачів. Першою зупинкою диво-автобуса стала площа у селі Великий Омеляник, де зібрались і діти, і дорослі. У святковій програмі для малечі запланували ігри, танці та театралізоване дійство з казковими героями.

Захід зі святковим автобусом казковими героями і Святим Миколаєм започаткували торік, а ініціювали ідею в Жидичинському монастирі. Намісник Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря Костянтин Марченко розповів: така ініціатива дозволила об'єднати громаду.

"З духовної точки зору, місія проповідника – дарувати надію, відчуття тепла і турботи. Ми бачимо скільки радості в очах дітей. Це підтверджує, що ми все правильно робимо", – зазначив Костянтин Марченко.

Ініціативу проводити свято у селах Луцької громади і дарувати солодощі від Святого Миколая підтримала міська рада, – говорить начальниця управління соцслужб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан. На захід виділили гроші з міського бюджету, долучилися спонсори, проте точної суми, яку витратили цього року, не назвала.

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Теги: Волинь, автобус, святий Миколай
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