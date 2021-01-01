На Волині за минулу добу померло шестеро людей від COVID-19
Сьогодні, 10:18
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 279 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 14 дітей та 3 медпрацівники.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 646,
Летальних випадків (осіб) – 6, з них:
Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (2), Рожищенська ТГ (1);
Володимир-Волинський район – 1 випадок: Нововолинській ТГ (1);
Ковельський район – 2 випадки: Любомльській ТГ (1), Старовижівська ТГ (1).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 714,
методом ІФА (осіб) – 136.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 229 хворих:
Луцька ТГ – 187 хворих
Боратинська ТГ – 6 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 7 хворих
Підгайцівська ТГ – 13 хворих
Рожищенська ТГ –1 хворий
Торчинська ТГ – 11 хворих
Цуманська ТГ — 2 хворих
Володимир-Волинський район – 16 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 1 хворий
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ– 3 хворих
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Павлівська ТГ– 5 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 5 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий
Любешівська ТГ – 3 хворих
Маневицька ТГ – 1хворий
Ковельський район – 29 хворих:
Велицька ТГ – 2 хворих
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ – 2 хворих
Дубівська ТГ – 4 хворих
Ковельська ТГ – 8 хворих
Колодяжненська ТГ – 2 хворих
Любомльська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 5 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 102 088 (з них дітей – 7108 та медичних працівників – 4388),
одужали ( осіб) – 96 523 (з них дітей – 6550 та медичних працівників –4241),
летальних випадків (осіб) –2137 (з них 1 дитина та 34 медичних працівники).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 402 833,
методом ІФА (осіб) –209 277.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 20 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2945 щеплень. Першою дозою щепили 987 осіб та другою дозою – 1958 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 315151 людина, отримали дві дози та повністю імунізовані – 274 260 людей. Загалом проведено 589 411 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 646,
Летальних випадків (осіб) – 6, з них:
Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (2), Рожищенська ТГ (1);
Володимир-Волинський район – 1 випадок: Нововолинській ТГ (1);
Ковельський район – 2 випадки: Любомльській ТГ (1), Старовижівська ТГ (1).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 714,
методом ІФА (осіб) – 136.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 229 хворих:
Луцька ТГ – 187 хворих
Боратинська ТГ – 6 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 7 хворих
Підгайцівська ТГ – 13 хворих
Рожищенська ТГ –1 хворий
Торчинська ТГ – 11 хворих
Цуманська ТГ — 2 хворих
Володимир-Волинський район – 16 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 1 хворий
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ– 3 хворих
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Павлівська ТГ– 5 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 5 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий
Любешівська ТГ – 3 хворих
Маневицька ТГ – 1хворий
Ковельський район – 29 хворих:
Велицька ТГ – 2 хворих
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ – 2 хворих
Дубівська ТГ – 4 хворих
Ковельська ТГ – 8 хворих
Колодяжненська ТГ – 2 хворих
Любомльська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 5 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 102 088 (з них дітей – 7108 та медичних працівників – 4388),
одужали ( осіб) – 96 523 (з них дітей – 6550 та медичних працівників –4241),
летальних випадків (осіб) –2137 (з них 1 дитина та 34 медичних працівники).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 402 833,
методом ІФА (осіб) –209 277.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 20 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2945 щеплень. Першою дозою щепили 987 осіб та другою дозою – 1958 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 315151 людина, отримали дві дози та повністю імунізовані – 274 260 людей. Загалом проведено 589 411 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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