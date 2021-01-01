На Волині за минулу добу померло шестеро людей від COVID-19

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 279 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 14 дітей та 3 медпрацівники.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 646,Летальних випадків (осіб) – 6, з них:Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (2), Рожищенська ТГ (1);Володимир-Волинський район – 1 випадок: Нововолинській ТГ (1);Ковельський район – 2 випадки: Любомльській ТГ (1), Старовижівська ТГ (1).методом ПЛР (осіб) – 714,методом ІФА (осіб) – 136.– 229 хворих:Луцька ТГ – 187 хворихБоратинська ТГ – 6 хворихГородищенська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ – 7 хворихПідгайцівська ТГ – 13 хворихРожищенська ТГ –1 хворийТорчинська ТГ – 11 хворихЦуманська ТГ — 2 хворих– 16 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 1 хворийЗимнівська ТГ – 1 хворийІваничівська ТГ– 3 хворихНововолинська ТГ – 5 хворихПавлівська ТГ– 5 хворихПоромівська ТГ – 1 хворий– 5 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 1 хворийЛюбешівська ТГ – 3 хворихМаневицька ТГ – 1хворий– 29 хворих:Велицька ТГ – 2 хворихВишнівська ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 2 хворихГоловненська ТГ – 2 хворихДубечненська ТГ – 2 хворихДубівська ТГ – 4 хворихКовельська ТГ – 8 хворихКолодяжненська ТГ – 2 хворихЛюбомльська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 5 хворихзахворіли (осіб) – 102 088 (з них дітей – 7108 та медичних працівників – 4388),одужали ( осіб) – 96 523 (з них дітей – 6550 та медичних працівників –4241),летальних випадків (осіб) –2137 (з них 1 дитина та 34 медичних працівники).методом ПЛР (осіб) – 402 833,методом ІФА (осіб) –209 277.За добу 20 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2945 щеплень. Першою дозою щепили 987 осіб та другою дозою – 1958 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 315151 людина, отримали дві дози та повністю імунізовані – 274 260 людей. Загалом проведено 589 411 щеплень.