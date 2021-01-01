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Відзначили волинянина, який затримав зухвалого грабіжника

Відзначили волинянина, який затримав зухвалого грабіжника
Начальник Ковельського районного управління поліції Андрій Литвин подякував 42-річному місцевому мешканцю за активну життєву та громадянську позицію, особистий внесок у забезпеченні правопорядку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Нагадаємо, подія трапилась 15 грудня у Ковелі, в мікрорайоні Сільмаш.

Зловмисник вирвав із рук 46-річної місцевої жительки сумку з грошима та намагався втекти.

Саме у цей час повертався з роботи пан Борис, який працює водієм на фірмі «Комфорт-Експрес», що здійснює пасажирські перевезення. Чоловік не розгубився та наздогнав грабіжника.

На допомогу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
Відзначили волинянина, який затримав зухвалого грабіжника

Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 23-річний ковельчанин. Викрадене вилучили.

За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Відзначили волинянина, який затримав зухвалого грабіжника

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід заходу у вигляді арешту. Слідство триває.
Відзначили волинянина, який затримав зухвалого грабіжника

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Теги: Волинь, Ковель, грабіжник, небайдужі громадяни
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