Відзначили волинянина, який затримав зухвалого грабіжника

Андрій Литвин подякував 42-річному місцевому мешканцю за активну життєву та громадянську позицію, особистий внесок у забезпеченні правопорядку.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Нагадаємо, подія трапилась 15 грудня у Ковелі, в мікрорайоні Сільмаш.







Саме у цей час повертався з роботи пан Борис, який працює водієм на фірмі «Комфорт-Експрес», що здійснює пасажирські перевезення. Чоловік не розгубився та наздогнав грабіжника.



На допомогу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.



Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 23-річний ковельчанин. Викрадене вилучили.



За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.



Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід заходу у вигляді арешту. Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник Ковельського районного управління поліціїподякував 42-річному місцевому мешканцю за активну життєву та громадянську позицію, особистий внесок у забезпеченні правопорядку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Нагадаємо, подія трапилась 15 грудня у Ковелі, в мікрорайоні Сільмаш. Зловмисник вирвав із рук 46-річної місцевої жительки сумку з грошима та намагався втекти.Саме у цей час повертався з роботи пан Борис, який працює водієм на фірмі «Комфорт-Експрес», що здійснює пасажирські перевезення. Чоловік не розгубився та наздогнав грабіжника.На допомогу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 23-річний ковельчанин. Викрадене вилучили.За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід заходу у вигляді арешту. Слідство триває.

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