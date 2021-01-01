Відзначили волинянина, який затримав зухвалого грабіжника
Сьогодні, 10:35
Начальник Ковельського районного управління поліції Андрій Литвин подякував 42-річному місцевому мешканцю за активну життєву та громадянську позицію, особистий внесок у забезпеченні правопорядку.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Нагадаємо, подія трапилась 15 грудня у Ковелі, в мікрорайоні Сільмаш.
Зловмисник вирвав із рук 46-річної місцевої жительки сумку з грошима та намагався втекти.
Саме у цей час повертався з роботи пан Борис, який працює водієм на фірмі «Комфорт-Експрес», що здійснює пасажирські перевезення. Чоловік не розгубився та наздогнав грабіжника.
На допомогу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 23-річний ковельчанин. Викрадене вилучили.
За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід заходу у вигляді арешту. Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Нагадаємо, подія трапилась 15 грудня у Ковелі, в мікрорайоні Сільмаш.
Зловмисник вирвав із рук 46-річної місцевої жительки сумку з грошима та намагався втекти.
Саме у цей час повертався з роботи пан Борис, який працює водієм на фірмі «Комфорт-Експрес», що здійснює пасажирські перевезення. Чоловік не розгубився та наздогнав грабіжника.
На допомогу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 23-річний ковельчанин. Викрадене вилучили.
За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід заходу у вигляді арешту. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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