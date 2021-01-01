В аварії на Волині травмувалися троє дітей зі Львова





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Внаслідок ДТП постраждав 45-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero та четверо його пасажирів, серед яких діти віком 11, 14 та 16 років. Усі жителі міста Львів.



Також постраждав водій Volkswagen Transporter T 5 та двоє пасажирів транспортного засобу. Вони - жителі Ковельського району.



Усіх постраждалих госпіталізували.



У поліції розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 грудня близько 19-ої години на автодорозі поблизу села Верба Володимир-Волинського району Mitsubishi Pajero врізався у Volkswagen Transporter T5.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Внаслідок ДТП постраждав 45-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero та четверо його пасажирів, серед яких діти віком 11, 14 та 16 років. Усі жителі міста Львів.Також постраждав водій Volkswagen Transporter T 5 та двоє пасажирів транспортного засобу. Вони - жителі Ковельського району.Усіх постраждалих госпіталізували.У поліції розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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