В аварії на Волині травмувалися троє дітей зі Львова

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20 грудня близько 19-ої години на автодорозі поблизу села Верба Володимир-Волинського району Mitsubishi Pajero врізався у Volkswagen Transporter T5.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Внаслідок ДТП постраждав 45-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero та четверо його пасажирів, серед яких діти віком 11, 14 та 16 років. Усі жителі міста Львів.
Також постраждав водій Volkswagen Transporter T 5 та двоє пасажирів транспортного засобу. Вони - жителі Ковельського району.
Усіх постраждалих госпіталізували.
У поліції розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Внаслідок ДТП постраждав 45-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero та четверо його пасажирів, серед яких діти віком 11, 14 та 16 років. Усі жителі міста Львів.
Також постраждав водій Volkswagen Transporter T 5 та двоє пасажирів транспортного засобу. Вони - жителі Ковельського району.
Усіх постраждалих госпіталізували.
У поліції розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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