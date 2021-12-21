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Снігопади та погіршення погоди: чого очікувати на Волині

Снігопади та погіршення погоди: чого очікувати на Волині
У вівторок, 21 грудня, у багатьох регіонах спостерігатиметься ожеледь на дорогах (I рівень небезпеки, жовтий), що може призвести до порушення руху транспорту.

Про це пише Слово і Діло з посиланням на ДСНС.

21 грудня на річках басейнів Сяну (Львівська область), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,6 м над рівнями без загрози негативних наслідків.

Також через прихід арктичного повітря температура вночі становитиме -7...-12°С, вдень 5...10 градусів морозу. У Карпатах уночі від -11 до -16, а вдень 8...13 градусів морозу.

Невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Теги: погіршення погоди, Волинь, снігопади, погода
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