Снігопади та погіршення погоди: чого очікувати на Волині





Про це пише



21 грудня на річках басейнів Сяну (Львівська область), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,6 м над рівнями без загрози негативних наслідків.



Також через прихід арктичного повітря температура вночі становитиме -7...-12°С, вдень 5...10 градусів морозу. У Карпатах уночі від -11 до -16, а вдень 8...13 градусів морозу.



Невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 21 грудня, у багатьох регіонах спостерігатиметься ожеледь на дорогах (I рівень небезпеки, жовтий), що може призвести до порушення руху транспорту.Про це пише Слово і Діло з посиланням на ДСНС.21 грудня на річках басейнів Сяну (Львівська область), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується підвищення рівнів води на 0,2-0,6 м над рівнями без загрози негативних наслідків.Також через прихід арктичного повітря температура вночі становитиме -7...-12°С, вдень 5...10 градусів морозу. У Карпатах уночі від -11 до -16, а вдень 8...13 градусів морозу.Невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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