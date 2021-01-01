Лучани можуть поскаржитися на продавців на ринках за розповсюдження безкоштовних пакетів





Про це йшлося у програмі «Актуально» на



«На ринках пластикові пакети однозначно мають бути платними. За безоплатне розповсюдження є штрафні санкції, прописані законом. І вони немалі», – наголосила начальниця відділу управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Інна Гайворонська.



Утім, погоджується посадовиця, на ринку проблематично зафіксувати факт безоплатного розповсюдження пластикового пакета, адже здебільшого тут немає розрахункового документа, на відміну від супермаркету чи магазину.



«На ринку такий факт можна встановити тільки за скаргою споживача. Тому що закон визначив, хто здійснює контроль, але Кабінет Міністрів не затвердив порядку проведення такого контролю. Хоча закон описав важелі впливу, складання актів, розміри штрафних санкцій. Але, згідно із сьогоднішнім законодавством, ми можемо реагувати виключно на скарги, тобто проводити позапланові перевірки за скаргами споживачів чи інших осіб, які бачать, що відбувається порушення закону», – наголосила Інна Гайворонська.



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Вона зазначила, що на безкоштовне розповсюдження пластикових упакувань слід скаржитися в управління Держпродспоживслужби.



«Тоді ми на основі цієї скарги і фіксуємо цей факт актом, і відповідно виноситься постанова про накладення адміністративно-господарської санкції на суб’єкта господарювання. Розмір штрафу становить від 1700 до 3 400 гривень. І потім, якщо буде повторне порушення протягом 3-х років, штрафні санкції стартують від 3 400 до 8 500 гривень. І це тільки за один випадок», – зауважила посадовиця.



«Це серйозні адміністративні санкції, і бізнесу треба задуматися, тому що альтернативи не буде. Закон дуже чітко прописав, що заборонено безкоштовно розповсюджувати пластикові пакети, окрім біорозкладних, які мають бути промарковані належним чином, і надтонких, які використовуються виключно для свіжої риби, м’яса і сипучих», – наголосила Інна Гайворонська.



За її словами, за перший тиждень дії обмежень скарг на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів ще не було – ні письмових, ні на гарячу лінію.



Заносити скарги можна за адресою: м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10. Телефон гарячої лінії 772404.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ринках, як і в магазинах та супермаркетах, заборонене безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів, окрім надтонких та біорозкладних.Про це йшлося у програмі «Актуально» на 12 каналі 17 грудня.«На ринках пластикові пакети однозначно мають бути платними. За безоплатне розповсюдження є штрафні санкції, прописані законом. І вони немалі», – наголосила начальниця відділу управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби у Волинській областіУтім, погоджується посадовиця, на ринку проблематично зафіксувати факт безоплатного розповсюдження пластикового пакета, адже здебільшого тут немає розрахункового документа, на відміну від супермаркету чи магазину.«На ринку такий факт можна встановити тільки за скаргою споживача. Тому що закон визначив, хто здійснює контроль, але Кабінет Міністрів не затвердив порядку проведення такого контролю. Хоча закон описав важелі впливу, складання актів, розміри штрафних санкцій. Але, згідно із сьогоднішнім законодавством, ми можемо реагувати виключно на скарги, тобто проводити позапланові перевірки за скаргами споживачів чи інших осіб, які бачать, що відбувається порушення закону», – наголосила Інна Гайворонська.Вона зазначила, що на безкоштовне розповсюдження пластикових упакувань слід скаржитися в управління Держпродспоживслужби.«Тоді ми на основі цієї скарги і фіксуємо цей факт актом, і відповідно виноситься постанова про накладення адміністративно-господарської санкції на суб’єкта господарювання. Розмір штрафу становить від 1700 до 3 400 гривень. І потім, якщо буде повторне порушення протягом 3-х років, штрафні санкції стартують від 3 400 до 8 500 гривень. І це тільки за один випадок», – зауважила посадовиця.«Це серйозні адміністративні санкції, і бізнесу треба задуматися, тому що альтернативи не буде. Закон дуже чітко прописав, що заборонено безкоштовно розповсюджувати пластикові пакети, окрім біорозкладних, які мають бути промарковані належним чином, і надтонких, які використовуються виключно для свіжої риби, м’яса і сипучих», – наголосила Інна Гайворонська.За її словами, за перший тиждень дії обмежень скарг на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів ще не було – ні письмових, ні на гарячу лінію.Заносити скарги можна за адресою: м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10. Телефон гарячої лінії 772404.

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