У 5-річної дитини – судоми: на Волині сім’я отруїлась чадним газом





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Відомо, що внаслідок отруєння чадним газом постраждали двоє дорослих та двоє дітей. Усіх госпіталізували. У 5-річної дитини медики зафіксували судоми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району сім’я отруїлась чадним газом.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Відомо, що внаслідок отруєння чадним газом постраждали двоє дорослих та двоє дітей. Усіх госпіталізували. У 5-річної дитини медики зафіксували судоми.

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