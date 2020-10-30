У 5-річної дитини – судоми: на Волині сім’я отруїлась чадним газом
Сьогодні, 11:21
У селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району сім’я отруїлась чадним газом.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Відомо, що внаслідок отруєння чадним газом постраждали двоє дорослих та двоє дітей. Усіх госпіталізували. У 5-річної дитини медики зафіксували судоми.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Відомо, що внаслідок отруєння чадним газом постраждали двоє дорослих та двоє дітей. Усіх госпіталізували. У 5-річної дитини медики зафіксували судоми.
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