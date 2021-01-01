На Волині помер ветеран спорту

Рупчев Станіслав Кирилович.





Про це інформують Управлінні у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Він був Заслуженим працівником фізичної культури і спорту України, ветераном праці, багаторічним керівником спортивної галузі Волинської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Станіслава Кириловича.

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