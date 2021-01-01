Як конкурувати з онлайн-ритейлерами у сегменті дитячих іграшок*





Правило конкуренції: досліджуй, вивчай роботу опонента

На сайті Panama.ua представлена продукція провідних брендів світу. Кожна категорія пропонує товари за вигідною ціною, а бонусом йде безкоштовна доставка замовлень, сума яких вища за 99 гривень. Асортимент магазину, крім іграшок, містить товари для школи, одяг та взуття, дитячу косметику, засоби для гігієни малюка. Отже, щоб скористатися умовами безкоштовної доставки, достатньо придбати обрану іграшку та додати до кошика найнеобхідніші у побуті речі, які купують щоденно.



Новачкам конкурувати за таких умов дійсно складно. Одних тільки пропозицій щодо настільних ігор на «Панамі»:



• клієнтоорієнтований маркетинг;

• лояльна аудиторія, яка вже не шукає пропозиції від інших продавців;

• актуальний трендам асортимент, регулярні акції брендів;

• перевірені постачальники, тільки якісна, сертифікована продукція;

• післяплата, швидка доставка до 170 населених пунктів України, також товари покупцям безкоштовно доставляє власна кур’єрська служба і є пункти самовивезення.



У кого ж є реальний шанс створити успішний кейс на продажі іграшок? Варіантів небагато, але вони є. Серед них власна торгова марка або нішевий товар. Що це означає?



Ніша – реальний шанс для новачків

Зосередьте увагу на одному направленні, щоб запропонувати кращий, ніж у конкурента вибір. Це можуть бути розвивальні ігри, конструктори або щось на кшталт популярних зараз іспанських ляльок. Ритейлери пропонують більше топових моделей, але є покупці, яким подобаються незвичайні серії, тому нішеві колекції досить успішно продаються через Інстаграм.



Як зробити сторінку та її товар популярними:



• рекламні кампанії в соціальних мережах, які враховують вартість одного покупця;

• відеоогляди продукції, рекомендації блогерів;

• детальний опис продукту з якісними фото;

• візуал в Інстаграмі – це вітрина, яка створює перше враження про вас та про ваш продукт, тому потрібно знайти відповідну схему кольорів, чергувати публікацію за схемами, зробити контент-план постингу, додавши до нього розважальні історії.



Важливою особливістю ринку дитячих товарів є цільовий споживач, оскільки рішення про купівлю приймають батьки, а продукт «споживають» діти. Тому важливий орієнтир – світові тренди, блогери-діти YouTube. Так що розвинути один якійсь напрямок цілком реально.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Успіхи українських онлайн-ритейлерів тісно пов’язані з грамотно побудованою бізнес-стратегією, де є і власна логістична інфраструктура, і великий асортимент товару, і регулярні знижки, акційні пропозиції, розпродаж. Саме так працює інтернет-магазин «Панама» – один із лідерів вітчизняного ринку дитячих іграшок. Чи можна конкурувати з такими величезними акулами бізнесу?На сайті Panama.ua представлена продукція провідних брендів світу. Кожна категорія пропонує товари за вигідною ціною, а бонусом йде безкоштовна доставка замовлень, сума яких вища за 99 гривень. Асортимент магазину, крім іграшок, містить товари для школи, одяг та взуття, дитячу косметику, засоби для гігієни малюка. Отже, щоб скористатися умовами безкоштовної доставки, достатньо придбати обрану іграшку та додати до кошика найнеобхідніші у побуті речі, які купують щоденно.Новачкам конкурувати за таких умов дійсно складно. Одних тільки пропозицій щодо настільних ігор на «Панамі»: https://panama.ua/categorys/76277/ – більше, ніж 1600. З них частина товарів йде з грандіозними знижками. У магазина, робота якого поставлена на потік, багато переваг:• клієнтоорієнтований маркетинг;• лояльна аудиторія, яка вже не шукає пропозиції від інших продавців;• актуальний трендам асортимент, регулярні акції брендів;• перевірені постачальники, тільки якісна, сертифікована продукція;• післяплата, швидка доставка до 170 населених пунктів України, також товари покупцям безкоштовно доставляє власна кур’єрська служба і є пункти самовивезення.У кого ж є реальний шанс створити успішний кейс на продажі іграшок? Варіантів небагато, але вони є. Серед них власна торгова марка або нішевий товар. Що це означає?Зосередьте увагу на одному направленні, щоб запропонувати кращий, ніж у конкурента вибір. Це можуть бути розвивальні ігри, конструктори або щось на кшталт популярних зараз іспанських ляльок. Ритейлери пропонують більше топових моделей, але є покупці, яким подобаються незвичайні серії, тому нішеві колекції досить успішно продаються через Інстаграм.Як зробити сторінку та її товар популярними:• рекламні кампанії в соціальних мережах, які враховують вартість одного покупця;• відеоогляди продукції, рекомендації блогерів;• детальний опис продукту з якісними фото;• візуал в Інстаграмі – це вітрина, яка створює перше враження про вас та про ваш продукт, тому потрібно знайти відповідну схему кольорів, чергувати публікацію за схемами, зробити контент-план постингу, додавши до нього розважальні історії.Важливою особливістю ринку дитячих товарів є цільовий споживач, оскільки рішення про купівлю приймають батьки, а продукт «споживають» діти. Тому важливий орієнтир – світові тренди, блогери-діти YouTube. Так що розвинути один якійсь напрямок цілком реально.

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