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«Ваш родич потрапив в ДТП»: волинян за два дні ошукали на 200 тисяч гривень

«Ваш родич потрапив в ДТП»: волинян за два дні ошукали на 200 тисяч гривень
Оперативники затримали шахраїв-гастролерів, які ошукали волинян на значні суми коштів. Діяли спритники за зразком «ваш родич потрапив в ДТП». Увійшовши в довіру, у потерпілих шахрайським способом за два дні відібрали близько 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

19 грудня, після 22 години, до 69-річного лучанина зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником правоохоронного органу і повідомила, що його дочка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої постраждали люди. Далі він почув голос, схожий на голос доньки, який це підтвердив та сказав, що потрібна значна сума коштів. Довірливий лучанин виніс згодом невідомій жінці, яка представилась представницею прокуратури, 120 тисяч гривень. Через певний час він зателефонував до доньки, з якою, як виявилось, усе було гаразд. Про злочин чоловік негайно сповістив у поліцію.

20 грудня до 72-річної ковельчанки за схожим сценарієм зателефонувала невідома особа та повідомила, що донька потрапила в ДТП, де є потерпілі. Чоловік по той бік слухавки сказав, що прийде представниця правоохоронного органу, і їй необхідно буде дати якомога більше грошей для залагодження справи, що пенсіонерка і зробила. У результаті, через власну довірливість, потерпіла позбулась кількох десятків тисяч гривень та доларів. Пенсіонерка навіть одразу не отямилась та роздумувала, де знайти ще грошей, аби допомогти дочці. Врешті, вона зв’язалась з донькою, впевнилась, що все гаразд, і повідомила до поліції про інцидент.
«Ваш родич потрапив в ДТП»: волинян за два дні ошукали на 200 тисяч гривень

«Завдяки своєчасному отриманню повідомлення на лінію 102, оперативники неподалік місця проживання потерпілої, у Ковелі, затримали «на гарячому» зловмисницю та її спільника. Їм 38 та 32 роки відповідно, обоє з Одещини і раніше мали проблеми з законом. При них поліцейські виявили грошові кошти та ряд інших речових доказів. За два дні спритники встигли ошукати двох людей у Луцьку та Ковелі на близько 200 тисяч гривень, їхнім подальшим незаконним діянням завадили співробітники волинської поліції», - розповів заступник начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока.
«Ваш родич потрапив в ДТП»: волинян за два дні ошукали на 200 тисяч гривень

За цими фактами зареєстровані відомості до ЄРДР за ст. 190 Кримінального Кодексу України – шахрайство. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до трьох років.

Встановлено, що дзвінки на домашні телефони потерпілих здійснювались з тимчасово окупованої території, а вже безпосередньо на Волині шахраї втілювали алгоритм виманювання коштів.

Нині ці особи затримані у порядку ст. 208 КПК України, проводяться слідчо-розшукові дії, спрямовані на встановлення їх причетності до ряду кримінальних правопорушень, скоєних на території Волинської області та в інших регіонах.
«Ваш родич потрапив в ДТП»: волинян за два дні ошукали на 200 тисяч гривень

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Теги: шахраї-гастролери, Волинь, ошукали волинян, поліція
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