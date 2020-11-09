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На Волині рятувальники відбуксирували три авто, в яких перебувало 11 людей. ВІДЕО

На Волині рятувальники відбуксирували три авто, в яких перебувало 11 людей. ВІДЕО
20 грудня о 18:34 до Служби порятунку надійшло повідомлення про ускладнення руху на автодорозі біля села Михайлівка Затурцівської сільської громади Володимир-Волинського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Внаслідок ускладення погодних умов три автомобілі, в яких перебувало 11 людей, з’їхали з дороги на узбіччя й не могли продовжити рух.
На Волині рятувальники відбуксирували три авто, в яких перебувало 11 людей. ВІДЕО

На допомогу людям прибули рятувальники 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі. За допомогою троса вони відбуксирували на стійке дорожнє покриття три легкові автомобілі – Mercedes W210, в якому перебували двоє дорослих і дитина, мікроавтобус Fiat Scudo, в якому перебували 4 людей, у тому числі вагітна жінка, а також Wolkswagen з 4-ма дорослими.

Також минулої доби близько 15-ої години в селі Крупа Підгайцівської сільської громади з’їхав на узбіччя бензовоз і не зміг продовжити рух. Рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення, які прибули за викликом, відбуксирували великогабаритний транспортний засіб на стійку ділянку дороги.

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Теги: Волинь, рятувальники, автомобілі
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