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Волинянин проведе понад 7 років за ґратами за вбивство сина

Волинянин проведе понад 7 років за ґратами за вбивство сина
За вбивство сина жителя села Грузятин Луцького району засудили на 7 років та 3 місяці позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури Маневицький районний суд призначив 60-річному жителю села Грузятин Луцького району, визнаному винуватим у вчиненні умисного убивства (ч. 1 ст. 115 КК України), покарання у виді 7 років та 3 місяців позбавлення волі.

У суді прокурори довели, що 3 липня 2021 року нетверезий чоловік під час конфлікту вдарив ножем у груди 36-річного сина і той помер.

Наступних понад сім років убивця проведе за ґратами.

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Теги: суд, прокуратура, волинянин, вбивство сина
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