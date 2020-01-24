Волинянин проведе понад 7 років за ґратами за вбивство сина

За вбивство сина жителя села Грузятин Луцького району засудили на 7 років та 3 місяці позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури Маневицький районний суд призначив 60-річному жителю села Грузятин Луцького району, визнаному винуватим у вчиненні умисного убивства (ч. 1 ст. 115 КК України), покарання у виді 7 років та 3 місяців позбавлення волі.У суді прокурори довели, що 3 липня 2021 року нетверезий чоловік під час конфлікту вдарив ножем у груди 36-річного сина і той помер.Наступних понад сім років убивця проведе за ґратами.