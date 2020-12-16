Новорічні ранки в школах і дитсадках у карантин: МОЗ озвучило правила

Грудень – місяць насичений святковими заходами у закладах загальної середньої освіти та дошкільних навчальних закладах. Щоб свято було дійсно святом, а ризики інфікування COVID-19 були мінімізовані, існують протиепідемічних заходів, який варто дотримуватись.Про це інформують у пресслужбі МОЗ.Зокрема, під час святкування у школі на заході можуть бути присутні лише учні одного класу. Участь школярів з інших класів у святі забороняється.У випадку із дитячими садочками це правило діє аналогічно – свято проводиться лише для дітей однієї навчальної групи.Традиційно на урочисті заходи новорічних свят у школах чи садочках до дітей приходять батьки та інші члени родини, проте в умовах пандемії це може створити додаткові ризики для здоров'я усіх учасників.Також не варто забувати, що свято призначене саме для дітей, а їх здоров’я – є пріоритетом. Особливу увагу варто приділяти психологічному здоров’ю дітей. Адже відсутність рідних чи близьких на святі може викликати у дітей, особливо дошкільного віку, стрес. Тому, якщо дитина не хоче брати участь у святі без батьків чи інших членів родини, не варто її змушувати, бажано просто все послідовно роз'яснити. Потурбуйтесь про те, щоб малеча почувала себе в безпеці, а свято не стало стресовою ситуацією.Запрошувати аніматорів, акторів та інших людей, які б розважали дітей та брали участь у святі не дозволяється. Тобто організовувати,проводити захід та брати участь можуть лише співробітники закладу освіти.Важливо, якщо ж у дитини будь-які симптоми гострого респіраторного захворювання, краще залишити її вдома з турботою про здоров'я та подальшим зверненням за медичною допомогою. У випадку, якщо дитина засмутилась, що пропускає свято, вдома також можна влаштувати міні святкування в ігровій формі.