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Новорічні ранки в школах і дитсадках у карантин: МОЗ озвучило правила

Новорічні ранки в школах і дитсадках у карантин: МОЗ озвучило правила
Грудень – місяць насичений святковими заходами у закладах загальної середньої освіти та дошкільних навчальних закладах. Щоб свято було дійсно святом, а ризики інфікування COVID-19 були мінімізовані, існують протиепідемічних заходів, який варто дотримуватись.

Про це інформують у пресслужбі МОЗ.

Окреме свято для кожного класу чи групи

Зокрема, під час святкування у школі на заході можуть бути присутні лише учні одного класу. Участь школярів з інших класів у святі забороняється.

У випадку із дитячими садочками це правило діє аналогічно – свято проводиться лише для дітей однієї навчальної групи.

Присутність глядачів не дозволяється

Традиційно на урочисті заходи новорічних свят у школах чи садочках до дітей приходять батьки та інші члени родини, проте в умовах пандемії це може створити додаткові ризики для здоров'я усіх учасників.

Також не варто забувати, що свято призначене саме для дітей, а їх здоров’я – є пріоритетом. Особливу увагу варто приділяти психологічному здоров’ю дітей. Адже відсутність рідних чи близьких на святі може викликати у дітей, особливо дошкільного віку, стрес. Тому, якщо дитина не хоче брати участь у святі без батьків чи інших членів родини, не варто її змушувати, бажано просто все послідовно роз'яснити. Потурбуйтесь про те, щоб малеча почувала себе в безпеці, а свято не стало стресовою ситуацією.

Участь у святі можуть брати тільки працівники закладу освіти

Запрошувати аніматорів, акторів та інших людей, які б розважали дітей та брали участь у святі не дозволяється. Тобто організовувати,проводити захід та брати участь можуть лише співробітники закладу освіти.

Важливо, якщо ж у дитини будь-які симптоми гострого респіраторного захворювання, краще залишити її вдома з турботою про здоров'я та подальшим зверненням за медичною допомогою. У випадку, якщо дитина засмутилась, що пропускає свято, вдома також можна влаштувати міні святкування в ігровій формі.

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Теги: МОН, карантин, новорічні ранки, школа, дитсадок, правила
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