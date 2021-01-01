Волинянин, який убив тещу, сидів у російській в’язниці: деталі трагедії





Про це Інформаційному агентству



Нагадаємо, у селі Заболоття Ковельського району



Як інформують джерела, затриманим виявився місцевий мешканець Віктор П., уродженець сусіднього села Нудиже. Ще близько 20 років тому його засудили умовно за завдання тілесних ушкоджень.



Тоді чоловік перебував на заробітках у Підмосков’ї. До бригади приїхали земляки з села Любохини і попросилися переночувати. Між одним з них та Віктором виник конфлікт, під час якого той завдав тілесних ушкоджень волинянину і викинув його на вулицю. Уранці побитого чоловіка посадили на потяг і вже в Старій Вижівці просто з потяга госпіталізували. Як виявилося, йому земляк відбив сечового міхура. Потерпілий хотів отримати компенсацію – близько 900 доларів, але Віктор не погодився, тож отримав умовний термін.



Це не завадило чоловікові нелегальним шляхом виїхати до Росії. В Заболотті у Віктора залишилися дружина з двома доньками. До слова, мешкав чоловік з родиною у приймах, з тещею, бо родом був з сусіднього села.



Поки волинянин якось за кордоном влаштовував своє життя, дружина домоглася розлучення, і близько 20 років ніхто в селі не знав, де він та що з ним. Згодом мати Віктора довідалася: її син сидить за ґратами в Росії, де його засудили до семи років ув’язнення. Пізніше він розповідав, що прибився до якихось бомжів, а одного вечора його нові знайомі вбили чоловіка. Виправдовувався, що не брав у цьому участі, проте отримав термін.



Матері вдалося домогтися, аби Віктора екстрадували до України, де він відсидів останній рік присудженого терміну. Коли той відбув покарання – на волі життя не склалося. Його не влаштовувало те, що матір вимагала, аби працював. Він вирішив повернутися до колишньої дружини.



Але й тут примирення не відбулося: чоловік одразу ж розпустив кулаки, тож жінка утекла до заміжньої дочки в сусіднє село. Натомість теща погодилася прийняти колишнього зятя. Близько місяця тому Віктор П. почастував кулаками і жінку, яка його прихистила. Вона теж мусила шукати прихистку в родичів.



Урешті ця сімейна драма закінчилася трагедією. Жінка, яка, попри численні дебоші, погодилась дати дах над головою колишньому зятеві, заплатила життям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, який до смерті побив колишню тещу, був двічі судимий: уперше умовно, а вдруге отримав реальний термін в Російській Федерації. Проте останній рік ув’язнення відбув в українській в’язниці. Коли ж повернувся – почав тероризувати свою колишню родину, з якою порвав усі зв’язки ще 20 років тому.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Нагадаємо, у селі Заболоття Ковельського району сталася трагедія : 18 грудня за місцем проживання родичі виявили тіло 75-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями. Правоохоронці встановили, що злочин скоїв 57-річний чоловік, раніше судимий за вбивство та нещодавно вийшов з місць позбавлення волі. Зловмисника затримали, наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.Як інформують джерела, затриманим виявився місцевий мешканець Віктор П., уродженець сусіднього села Нудиже. Ще близько 20 років тому його засудили умовно за завдання тілесних ушкоджень.Тоді чоловік перебував на заробітках у Підмосков’ї. До бригади приїхали земляки з села Любохини і попросилися переночувати. Між одним з них та Віктором виник конфлікт, під час якого той завдав тілесних ушкоджень волинянину і викинув його на вулицю. Уранці побитого чоловіка посадили на потяг і вже в Старій Вижівці просто з потяга госпіталізували. Як виявилося, йому земляк відбив сечового міхура. Потерпілий хотів отримати компенсацію – близько 900 доларів, але Віктор не погодився, тож отримав умовний термін.Це не завадило чоловікові нелегальним шляхом виїхати до Росії. В Заболотті у Віктора залишилися дружина з двома доньками. До слова, мешкав чоловік з родиною у приймах, з тещею, бо родом був з сусіднього села.Поки волинянин якось за кордоном влаштовував своє життя, дружина домоглася розлучення, і близько 20 років ніхто в селі не знав, де він та що з ним. Згодом мати Віктора довідалася: її син сидить за ґратами в Росії, де його засудили до семи років ув’язнення. Пізніше він розповідав, що прибився до якихось бомжів, а одного вечора його нові знайомі вбили чоловіка. Виправдовувався, що не брав у цьому участі, проте отримав термін.Матері вдалося домогтися, аби Віктора екстрадували до України, де він відсидів останній рік присудженого терміну. Коли той відбув покарання – на волі життя не склалося. Його не влаштовувало те, що матір вимагала, аби працював. Він вирішив повернутися до колишньої дружини.Але й тут примирення не відбулося: чоловік одразу ж розпустив кулаки, тож жінка утекла до заміжньої дочки в сусіднє село. Натомість теща погодилася прийняти колишнього зятя. Близько місяця тому Віктор П. почастував кулаками і жінку, яка його прихистила. Вона теж мусила шукати прихистку в родичів.Урешті ця сімейна драма закінчилася трагедією. Жінка, яка, попри численні дебоші, погодилась дати дах над головою колишньому зятеві, заплатила життям.

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