Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Андрій Гнатюк.



59 пацієнтів – під високими потоками кисню, 8 – в реанімації, 3 у важкому, 18 хворих у критичному стані.



За минулу добу поступили й виписали 5-х людей. Хворі спожили 1, 3 тонни кисню, залишалося понад 11 тонн.



Нагадаємо, на Волині протягом попередньої доби

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 21 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 71 пацієнт.Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст59 пацієнтів – під високими потоками кисню, 8 – в реанімації, 3 у важкому, 18 хворих у критичному стані.За минулу добу поступили й виписали 5-х людей. Хворі спожили 1, 3 тонни кисню, залишалося понад 11 тонн.Нагадаємо, на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 279 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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