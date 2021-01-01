Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 13:51
Зранку 21 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 71 пацієнт.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Андрій Гнатюк.
59 пацієнтів – під високими потоками кисню, 8 – в реанімації, 3 у важкому, 18 хворих у критичному стані.
За минулу добу поступили й виписали 5-х людей. Хворі спожили 1, 3 тонни кисню, залишалося понад 11 тонн.
Нагадаємо, на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 279 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Андрій Гнатюк.
59 пацієнтів – під високими потоками кисню, 8 – в реанімації, 3 у важкому, 18 хворих у критичному стані.
За минулу добу поступили й виписали 5-х людей. Хворі спожили 1, 3 тонни кисню, залишалося понад 11 тонн.
Нагадаємо, на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 279 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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