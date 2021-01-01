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Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку 21 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 71 пацієнт.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Андрій Гнатюк.

59 пацієнтів – під високими потоками кисню, 8 – в реанімації, 3 у важкому, 18 хворих у критичному стані.

За минулу добу поступили й виписали 5-х людей. Хворі спожили 1, 3 тонни кисню, залишалося понад 11 тонн.

Нагадаємо, на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 279 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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Теги: коронавірус, Волинь, Боголюби
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