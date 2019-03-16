На Волинь намагалися ввезти санкційні російські автозапчастини. ФОТО
Сьогодні, 14:02
Військовослужбовці Волинського прикордонного загону спільно з працівниками митниці запобігли спробі ввезення в Україну заборонених товарів, виготовлених в РФ через пункт пропуску «Доманове».
Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Як зазначають, прибув вантажний автомобіль під керуванням нашого краянина з вантажем «запасні частини до автомобілів». Товар слідував з Білорусі на одне з підприємств.
Враховуючи можливі ризики щодо незаконного переміщення товарів, оперативні співробітники прикордонного загону ініціювали ретельну перевірку. Згодом під час прикордонно-митного оформлення вантажу та перевірки товаросупровідних документів правоохоронці виявили відсутність в них інформації щодо виробника.
На самих же запчастинах значилося, що вони виготовлені в Росії на ПАТ «КAMAЗ».
Це підприємство входить до переліку юридичних осіб, щодо яких, згідно з рішенням РНБО, застосовуються санкції з повної заборони ввезення чи транзиту в Україну товарів.
У зв’язку з цим вантажівку, якою везли в Україну понад 800 запчастин російського виробництва, вартістю майже 400 тисяч гривень, правоохоронці встановленим порядком повернули на територію Білорусі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Як зазначають, прибув вантажний автомобіль під керуванням нашого краянина з вантажем «запасні частини до автомобілів». Товар слідував з Білорусі на одне з підприємств.
Враховуючи можливі ризики щодо незаконного переміщення товарів, оперативні співробітники прикордонного загону ініціювали ретельну перевірку. Згодом під час прикордонно-митного оформлення вантажу та перевірки товаросупровідних документів правоохоронці виявили відсутність в них інформації щодо виробника.
На самих же запчастинах значилося, що вони виготовлені в Росії на ПАТ «КAMAЗ».
Це підприємство входить до переліку юридичних осіб, щодо яких, згідно з рішенням РНБО, застосовуються санкції з повної заборони ввезення чи транзиту в Україну товарів.
У зв’язку з цим вантажівку, якою везли в Україну понад 800 запчастин російського виробництва, вартістю майже 400 тисяч гривень, правоохоронці встановленим порядком повернули на територію Білорусі.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волинь намагалися ввезти санкційні російські автозапчастини. ФОТО
Сьогодні, 14:02
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 13:51
Волинянин вчинив крадіжку і увосьме потрапив до в'язниці
Сьогодні, 13:37
Медіа