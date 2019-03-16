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На Волинь намагалися ввезти санкційні російські автозапчастини. ФОТО

На Волинь намагалися ввезти санкційні російські автозапчастини. ФОТО
Військовослужбовці Волинського прикордонного загону спільно з працівниками митниці запобігли спробі ввезення в Україну заборонених товарів, виготовлених в РФ через пункт пропуску «Доманове».

Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Як зазначають, прибув вантажний автомобіль під керуванням нашого краянина з вантажем «запасні частини до автомобілів». Товар слідував з Білорусі на одне з підприємств.

Враховуючи можливі ризики щодо незаконного переміщення товарів, оперативні співробітники прикордонного загону ініціювали ретельну перевірку. Згодом під час прикордонно-митного оформлення вантажу та перевірки товаросупровідних документів правоохоронці виявили відсутність в них інформації щодо виробника.

На самих же запчастинах значилося, що вони виготовлені в Росії на ПАТ «КAMAЗ».

Це підприємство входить до переліку юридичних осіб, щодо яких, згідно з рішенням РНБО, застосовуються санкції з повної заборони ввезення чи транзиту в Україну товарів.

У зв’язку з цим вантажівку, якою везли в Україну понад 800 запчастин російського виробництва, вартістю майже 400 тисяч гривень, правоохоронці встановленим порядком повернули на територію Білорусі.
На Волинь намагалися ввезти санкційні російські автозапчастини. ФОТО
На Волинь намагалися ввезти санкційні російські автозапчастини. ФОТО
На Волинь намагалися ввезти санкційні російські автозапчастини. ФОТО
На Волинь намагалися ввезти санкційні російські автозапчастини. ФОТО
На Волинь намагалися ввезти санкційні російські автозапчастини. ФОТО
На Волинь намагалися ввезти санкційні російські автозапчастини. ФОТО


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Теги: Доманове, автозапчастини, Росія
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