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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 грудня
Завтра, 22 грудня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів на території Волинської області.


Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу. вночі 9-11° морозу, вдень 4-6° морозу.

У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.

Температуру вночі синоптики прогнозують від -6° до -7°, вдень прогнозують -5° до -6°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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