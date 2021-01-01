Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 грудня







Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу. вночі 9-11° морозу, вдень 4-6° морозу.



У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.



Температуру вночі синоптики прогнозують від -6° до -7°, вдень прогнозують -5° до -6°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 22 грудня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів на території Волинської області.Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу. вночі 9-11° морозу, вдень 4-6° морозу.У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.Температуру вночі синоптики прогнозують від -6° до -7°, вдень прогнозують -5° до -6°.

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