Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 22 грудня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів на території Волинської області.
Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу. вночі 9-11° морозу, вдень 4-6° морозу.
У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Температуру вночі синоптики прогнозують від -6° до -7°, вдень прогнозують -5° до -6°.
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Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу. вночі 9-11° морозу, вдень 4-6° морозу.
У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Температуру вночі синоптики прогнозують від -6° до -7°, вдень прогнозують -5° до -6°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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