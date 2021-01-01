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Бізнесмен з Луцька відіграє діджей-сет з особливою донькою на «Вітраж Вікенді»

Бізнесмен з Луцька відіграє діджей-сет з особливою донькою на «Вітраж Вікенді»
Обидва дні фестивалю «Вітраж Вікенд», що триватиме 25–26 грудня, завершуватимуться танцювальними вечірками.

Про це інформують організатори.

Йдеться, щоправда, не про звичну дискотеку із музикою в записі чи професійними діджеями, під сети яких можна танцювати в місцевих закладах чи не щодня.

Організатори «Вітраж Вікенду» вирішили наповнити змістом та єдиним концептом усі локації, тож за діджейським пультом у незвичній ролі будуть люди, які добре відомі місту, бо творять його сьогодення. Адже і «Вітраж Вікенд» – подія, яку організатори ставлять за мету творити разом із відвідувачами, а у результаті – об’єднати учасників у прогресивне ком’юніті для розвитку міста.

Один із діджей-сетів зіграють бізнесмен, власник декількох підприємств Володимир Луцик та його донька Софія – дівчинка із ДЦП, якій от-от виповниться 9 років.

«Моя донька – мій вчитель. Дякуючи їй, я розумію, що є ціна, а що – цінність. Вона така, як і всі. І також хоче вивчати світ, отримувати емоції, подорожувати, чілити. Тому з донею ми всюди, і я радий, що нарешті Луцьк доріс до того, що такі діти, як моя донька, можуть, для прикладу, бути діджеями на заході і розважатися разом з усіма», - каже Володимир Луцик.

На «Вітраж Вікенді» танцпол «розкачуватимуть» також, для прикладу, відомий тренер Антон Яловик, адвокат Олег Огородник, фотографи Роман Домбровський та Варвара Шевчук, радіоведучі Анастасія Передрій та Вікторія Жуковська, команди креативної агенції PaRtyzan та будівельної компанії «Інвестор» тощо.

Нагадаємо, квитки на «Вітраж Вікенд» можна купити за гроші в межах так званої «ковідної» тисячі. А виручені кошти спрямують на Фонд боротьби з раком.

Квитки можна придбати тут.

Вартість за день – 105 гривень, на два дні – 185 гривень. Дітям до 12 років – безкоштовно. При оплаті на сайті касового оператора потрібно вибрати віртуальну картку, на яку зарахована «ковідна» тисяча.

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Теги: Вітраж-вікенд, Луцьк, діджей-сет, бізнесмен
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Коментарі 1
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щось те прогресивне ком’юніті зовсім забуло про червону зону
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