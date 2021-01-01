Жива, штучна чи в горщику: яку ялинку обрати лучанам. ВІДЕО





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Ялинковий бізнес в Україні з роками лише розвивається, тож святкові дерева вирощують спеціально для того, аби вирубати і продати. А українці купують, аби потішитися в період новорічних свят і викидають. Однак одна із найважливіших переваг живого дерева, кажуть екологи, це те що її після свят можна переробити.



“Придбали подрібнювальні машини, щоб переробляти ялинки, які люди потім складуть біля контейнерів. Також в Луцьку вже традиційним стало передавання таких ялинок на корм тваринам в Луцький зоопарк, на підстилку тваринам”, – каже начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.



Легальні новорічні ялинки вирощують на спеціальних плантаціях, тож аби переконатися, що ви не купуєте ялинку у браконєрів, варто подивитися, чи є на ній спеціальний штрихкод. Ці цифри можна ввести на



Щодо легальності штучних ялинок – питань немає. Є лише щодо якості, і саме від неї залежить ціна виробу. Штучні ялинки експлуатуються багато років і тому здаються більш екологічним варіантом. Однак варто враховувати викиди та затрати енергії при їх виробництві, наголошують екологи. А ще те, що з часом їх товарний вигляд втрачається і вони, як і живі, потрапляють у смітник.



“Вони містять пластиковий верх і металеву основу. Треба розділити, щоб потім переробити. Я навіть не готова сказати, хто в Україні може надати такі послуги по переробці… Штучні ялинки в результаті попадають на сміттєзвалище”, – каже Оксана Лисак.



Найбільше доведеться витратити на популярні впродовж останніх років ялинки у горщиках – за них доведеться заплатити від 3 тисяч гривень. Найдорожча, але найекологічніша. Адже після новорічних свят таку ялинку можна повернути у її природнє середовище.



Як же прикрасити ялинку? Східний календар свідчить, що в рік Блакитного Тигра найщасливіші кольори: білий, срібний та золотий. Мода диктує: синій, м’ятний, бузковий та блискітки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прийшла пора ставити вдома головний новорічний атрибут – ялинку. Живе дерево має свої переваги. Насамперед – ціна. Вона стартує від 150 гривень. А запах хвої додає новорічного настрою, зазначають навіть ті, хто впродовж останніх років віддає перевагу штучним деревам.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Ялинковий бізнес в Україні з роками лише розвивається, тож святкові дерева вирощують спеціально для того, аби вирубати і продати. А українці купують, аби потішитися в період новорічних свят і викидають. Однак одна із найважливіших переваг живого дерева, кажуть екологи, це те що її після свят можна переробити.“Придбали подрібнювальні машини, щоб переробляти ялинки, які люди потім складуть біля контейнерів. Також в Луцьку вже традиційним стало передавання таких ялинок на корм тваринам в Луцький зоопарк, на підстилку тваринам”, – каже начальниця відділу екології Луцької міської радиЛегальні новорічні ялинки вирощують на спеціальних плантаціях, тож аби переконатися, що ви не купуєте ялинку у браконєрів, варто подивитися, чи є на ній спеціальний штрихкод. Ці цифри можна ввести на сайті і переконатися, що ялинка – легальна.Щодо легальності штучних ялинок – питань немає. Є лише щодо якості, і саме від неї залежить ціна виробу. Штучні ялинки експлуатуються багато років і тому здаються більш екологічним варіантом. Однак варто враховувати викиди та затрати енергії при їх виробництві, наголошують екологи. А ще те, що з часом їх товарний вигляд втрачається і вони, як і живі, потрапляють у смітник.“Вони містять пластиковий верх і металеву основу. Треба розділити, щоб потім переробити. Я навіть не готова сказати, хто в Україні може надати такі послуги по переробці… Штучні ялинки в результаті попадають на сміттєзвалище”, – каже Оксана Лисак.Найбільше доведеться витратити на популярні впродовж останніх років ялинки у горщиках – за них доведеться заплатити від 3 тисяч гривень. Найдорожча, але найекологічніша. Адже після новорічних свят таку ялинку можна повернути у її природнє середовище.Як же прикрасити ялинку? Східний календар свідчить, що в рік Блакитного Тигра найщасливіші кольори: білий, срібний та золотий. Мода диктує: синій, м’ятний, бузковий та блискітки.

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