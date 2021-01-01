У Луцьку громадський транспорт можна відстежити через портал СityСard
Сьогодні, 15:21
На порталі www.citycard.net лучани та гості міста зможуть відстежити, коли автобуси та тролейбуси під’їжджають до зупинки.
Про це інформують на сторінці Сitycardnet у Фейсбук.
"Бачити, коли автобуси та тролейбуси під’їжджають до зупинки, тепер набагато простіше! На порталі www.citycard.net у розділі "маршрути" оберіть потрібну Вам зупинку та відслідкуйте потрібний тролейбус чи автобус. Перегляньте розклад руху за обраною зупинкою", - йдеться у дописі.
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Про це інформують на сторінці Сitycardnet у Фейсбук.
"Бачити, коли автобуси та тролейбуси під’їжджають до зупинки, тепер набагато простіше! На порталі www.citycard.net у розділі "маршрути" оберіть потрібну Вам зупинку та відслідкуйте потрібний тролейбус чи автобус. Перегляньте розклад руху за обраною зупинкою", - йдеться у дописі.
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