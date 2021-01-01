У Луцьку громадський транспорт можна відстежити через портал СityСard

На порталі www.citycard.net лучани та гості міста зможуть відстежити, коли автобуси та тролейбуси під’їжджають до зупинки.Про це інформують на сторінці Сitycardnet у Фейсбук."Бачити, коли автобуси та тролейбуси під’їжджають до зупинки, тепер набагато простіше! На порталі www.citycard.net у розділі "маршрути" оберіть потрібну Вам зупинку та відслідкуйте потрібний тролейбус чи автобус. Перегляньте розклад руху за обраною зупинкою", - йдеться у дописі.