вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку громадський транспорт можна відстежити через портал СityСard

У Луцьку громадський транспорт можна відстежити через портал СityСard
На порталі www.citycard.net лучани та гості міста зможуть відстежити, коли автобуси та тролейбуси під’їжджають до зупинки.

Про це інформують на сторінці Сitycardnet у Фейсбук.

"Бачити, коли автобуси та тролейбуси під’їжджають до зупинки, тепер набагато простіше! На порталі www.citycard.net у розділі "маршрути" оберіть потрібну Вам зупинку та відслідкуйте потрібний тролейбус чи автобус. Перегляньте розклад руху за обраною зупинкою", - йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, додаток, маршрутки, відстеження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині більше не годуватимуть безплатно дітей учасників війни
Сьогодні, 15:45
У Луцьку громадський транспорт можна відстежити через портал СityСard
Сьогодні, 15:21
«На руках не було живого місця від уколів»: історія колишнього наркомана з Луцька
Сьогодні, 15:10
Жива, штучна чи в горщику: яку ялинку обрати лучанам. ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
Бізнесмен з Луцька відіграє діджей-сет з особливою донькою на «Вітраж Вікенді»
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
У Луцьку запустили мобільний додаток оплати за користування комунальною парковкою. ВІДЕО У Луцьку запустили мобільний додаток оплати за користування комунальною парковкою. ВІДЕО
15 грудень, 22:59
У Луцьку можна буде оплатити парковку в додатку У Луцьку можна буде оплатити парковку в додатку
14 грудень, 17:20
У Луцьку призначили тимчасового перевізника на два маршрути та скоротили кількість «дев’яток» У Луцьку призначили тимчасового перевізника на два маршрути та скоротили кількість «дев’яток»
23 листопад, 10:34
Розповіли, чому лучанам доводиться довго чекати маршрутку на зупинках. ВІДЕО Розповіли, чому лучанам доводиться довго чекати маршрутку на зупинках. ВІДЕО
17 листопад, 13:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині більше не годуватимуть безплатно дітей учасників війни
Сьогодні, 15:45
 0
У Луцьку громадський транспорт можна відстежити через портал СityСard
Сьогодні, 15:21
 0
«На руках не було живого місця від уколів»: історія колишнього наркомана з Луцька
Сьогодні, 15:10
 0
Жива, штучна чи в горщику: яку ялинку обрати лучанам. ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
 0
Бізнесмен з Луцька відіграє діджей-сет з особливою донькою на «Вітраж Вікенді»
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8