Крафт і вінтаж на «Вітражі»: за чим особливим варто піти на фестиваль





Мета івенту – показати все найпрогресивніше в місті в незвичній локації. Саме тому фестиваль відбуватиметься на 2000 квадратних метрах промзони (на Ковельській, 40), а до відбору резидентів організатори підійшли дуже ретельно.



Діятимуть, зокрема, зони «Вінтаж» та «Крафт», де можна буде познайомитися з людьми які творять унікальні речі, а також обрати щось собі чи на подарунок.



Організатори пояснюють, що обирали якісні локальні проєкти, які пропонують креативну презентацію, не копіюють масмаркет, є екосвідомими та підтримують філософію свідомого споживання. І головне – це бренди, яких не зустріти на традиційних ярмарках чи на ринку. Вони продають на закордон, творять унікальні речі, а деякі – мають цілі виробництва, але їхній формат заходів – це івенти про сучасну культуру.



Вінтаж на «Вітражі» – зона, де представлені речі, що живуть своє друге життя, а герої зони вінтажу – це маленькі бренди з душею, які бережуть планету і всіляко намагаються зменшити вплив на неї. Тут представлять предмети інтер’єру з еко-лози, декор і посуд з використаних пляшок, різноманітні антикварні речі.



Крафт-point на «Вітражі» – це місце зустрічі локальних виробників їстівного та естетичного оригінального місцевого продукту. Це крафтова їжа, напої, посуд, кераміка, виробники одягу та косметики з особливою філософією ставлення до середовища і свого споживача.

Тут буде, зокрема, знаний на всю Україну луцький бренд взуття Ikos, макраме-прикраси, корисні солодощі – пастила і крафтовий шоколад «Sisters A. CHOCOLATE», зроблений за технологією bean to bar, трендові бенто-торти, натуральна косметика, виготовлена з лаванди, що росте біля Луцька, плетені килими і домашні капці, новорічні прикраси для дому та святкові еко-підсвічники тощо.

Крім того, можна буде обрати і одяг місцевих дизайнерів, що не представлений у жодному з магазинів Луцька, але вражає якістю і самобутністю, зокрема – Світлани Головачук, а також косметику бренду «EVO», яку виготовляють з турботою про красу і природу.



На учасників фестивалю, обіцяють організатори, чекає неймовірна концентрація краси у атмосферній святково оформленій локації, яка буде чи не суцільною новорічною фотозоною.



Квиток на фестиваль «Вітраж Вікенд» можна купити за кошти в межах «ковідної тисячі», а виручені із продажу квитків гроші спрямують на Фонд боротьби з раком.



Квитки можна придбати за



Вартість за день – 105 гривень, на два дні – 185 гривень. Дітям до 12 років – безкоштовно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже через декілька днів – 25–26 грудня – у Луцьку відбудеться «Вітраж Вікенд» – дійство у форматі «сiті-фесту» на зразок популярних у столиці «Київнес», «Кураж Базар» чи «Всі Свої».Мета івенту – показати все найпрогресивніше в місті в незвичній локації. Саме тому фестиваль відбуватиметься на 2000 квадратних метрах промзони (на Ковельській, 40), а до відбору резидентів організатори підійшли дуже ретельно.Діятимуть, зокрема, зони «Вінтаж» та «Крафт», де можна буде познайомитися з людьми які творять унікальні речі, а також обрати щось собі чи на подарунок.Організатори пояснюють, що обирали якісні локальні проєкти, які пропонують креативну презентацію, не копіюють масмаркет, є екосвідомими та підтримують філософію свідомого споживання. І головне – це бренди, яких не зустріти на традиційних ярмарках чи на ринку. Вони продають на закордон, творять унікальні речі, а деякі – мають цілі виробництва, але їхній формат заходів – це івенти про сучасну культуру.Вінтаж на «Вітражі» – зона, де представлені речі, що живуть своє друге життя, а герої зони вінтажу – це маленькі бренди з душею, які бережуть планету і всіляко намагаються зменшити вплив на неї. Тут представлять предмети інтер’єру з еко-лози, декор і посуд з використаних пляшок, різноманітні антикварні речі.Крафт-point на «Вітражі» – це місце зустрічі локальних виробників їстівного та естетичного оригінального місцевого продукту. Це крафтова їжа, напої, посуд, кераміка, виробники одягу та косметики з особливою філософією ставлення до середовища і свого споживача.Тут буде, зокрема, знаний на всю Україну луцький бренд взуття Ikos, макраме-прикраси, корисні солодощі – пастила і крафтовий шоколад «Sisters A. CHOCOLATE», зроблений за технологією bean to bar, трендові бенто-торти, натуральна косметика, виготовлена з лаванди, що росте біля Луцька, плетені килими і домашні капці, новорічні прикраси для дому та святкові еко-підсвічники тощо.Крім того, можна буде обрати і одяг місцевих дизайнерів, що не представлений у жодному з магазинів Луцька, але вражає якістю і самобутністю, зокрема – Світлани Головачук, а також косметику бренду «EVO», яку виготовляють з турботою про красу і природу.На учасників фестивалю, обіцяють організатори, чекає неймовірна концентрація краси у атмосферній святково оформленій локації, яка буде чи не суцільною новорічною фотозоною.Квиток на фестиваль «Вітраж Вікенд» можна купити за кошти в межах «ковідної тисячі», а виручені із продажу квитків гроші спрямують на Фонд боротьби з раком.Квитки можна придбати за посиланням. Вартість за день – 105 гривень, на два дні – 185 гривень. Дітям до 12 років – безкоштовно.

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