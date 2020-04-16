вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки волинян цьогоріч взяли «шлюб за добу»

Скільки волинян цьогоріч взяли «шлюб за добу»
За 11 місяців на Волині 961 пара молодят одружилась, скориставшись послугою "Шлюб за добу".

Про це інформує пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів)

Послуга "Шлюб за добу" дозволяє зареєструвати шлюб за скороченою процедурою, у тому числі за добу за принципом екстериторіальності. Це означає, що не має значення місце проживання громадян, які бажають офіційно зареєструвати стосунки.

До слова, послуга “Шлюб за добу” стає все популярнішою на Волині, - зазначає заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк.

За 11 місяців 2021 року нею скористалася 961 пара закоханих. До прикладу, у 2020 році за скороченою процедурою одружилося 667 пар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шлюб за добу, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Онкохворому хлопчику у Луцьку терміново потрібні донори крові
Сьогодні, 21:20
Скільки волинян цьогоріч взяли «шлюб за добу»
Сьогодні, 20:39
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
Як українцям безкоштовно зробити комп’ютерну томографію: пояснення МОЗ
Сьогодні, 19:40
До травмпункту в Луцьку за пів дня звернулося 30 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 19:20
Схожі новини
Повідомили, скільки цьогоріч пар з Волині скористались послугою «Шлюб за добу» Повідомили, скільки цьогоріч пар з Волині скористались послугою «Шлюб за добу»
16 квітень, 19:05
На Волині під час карантину зареєстрували 11 «шлюбів за добу» На Волині під час карантину зареєстрували 11 «шлюбів за добу»
16 квітень, 2020, 09:03
За два місяці на Волині зареєстрували 129 «швидких» шлюбів За два місяці на Волині зареєстрували 129 «швидких» шлюбів
28 лютий, 2020, 13:15
На Волині більше півтори тисячі пар скористались послугою «Шлюб за добу» На Волині більше півтори тисячі пар скористались послугою «Шлюб за добу»
14 серпень, 2019, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Онкохворому хлопчику у Луцьку терміново потрібні донори крові
Сьогодні, 21:20
 0
Скільки волинян цьогоріч взяли «шлюб за добу»
Сьогодні, 20:39
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Як українцям безкоштовно зробити комп’ютерну томографію: пояснення МОЗ
Сьогодні, 19:40
 0
До травмпункту в Луцьку за пів дня звернулося 30 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 19:20
 0
Медіа
відео
1/8