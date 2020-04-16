Скільки волинян цьогоріч взяли «шлюб за добу»
Сьогодні, 20:39
За 11 місяців на Волині 961 пара молодят одружилась, скориставшись послугою "Шлюб за добу".
Про це інформує пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів)
Послуга "Шлюб за добу" дозволяє зареєструвати шлюб за скороченою процедурою, у тому числі за добу за принципом екстериторіальності. Це означає, що не має значення місце проживання громадян, які бажають офіційно зареєструвати стосунки.
До слова, послуга “Шлюб за добу” стає все популярнішою на Волині, - зазначає заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк.
За 11 місяців 2021 року нею скористалася 961 пара закоханих. До прикладу, у 2020 році за скороченою процедурою одружилося 667 пар.
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Про це інформує пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів)
Послуга "Шлюб за добу" дозволяє зареєструвати шлюб за скороченою процедурою, у тому числі за добу за принципом екстериторіальності. Це означає, що не має значення місце проживання громадян, які бажають офіційно зареєструвати стосунки.
До слова, послуга “Шлюб за добу” стає все популярнішою на Волині, - зазначає заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк.
За 11 місяців 2021 року нею скористалася 961 пара закоханих. До прикладу, у 2020 році за скороченою процедурою одружилося 667 пар.
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