У селищі на Волині більше не годуватимуть безплатно дітей учасників війни





Про це Михайло Макарук.



Зі слів депутата, у 2021 році діти учасників бойових дій мали право на безкоштовні обіди у школах та садках. Натомість наступного року в громаді вирішили зекономити і компенсувати лише 50% вартості харчування.



«Щоб ви розуміли: без пільги за одну дитину батькам доведеться платити 1000-1500 гривень на місяць. Для учасників бойових дій з 50% компенсацією це приблизно 700 гривень. Усе одно суттєва сума. Думаю, що частина батьків просто відмовиться від харчування дітей у школах», – сказав депутат.



«На сесії я запропонував не робити помилки. Все ж таки ми живемо на кордоні з Білоруссю, бачимо, які у неї стосунки з Росією, тому неправильно зараз забирати цю пільгу. Так, це витрати для громади, але 800 тисяч гривень можна знайти, розуміючи, для чого це робиться. Обурило, що на сесії депутати навіть не спробували це зробити. Я до останнього сподівався, що ухвалять правильне рішення. На жаль, голосування провалене», – додав він.



Михайло Макарук каже, що ще 50% вартості харчування цих дітей коштували б місцевому бюджету в межах 800 тисяч гривень. Однак ця сума зменшувалася б, коли учні вчаться дистанційно (що періодично трапляється).



Попри запевняння, що цю суму можна знайти у ратнівському бюджеті, за це проголосували лише 10 з 27 депутатів. 100% компенсацію вартості харчування більшість не підтримала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Ратне вирішили відійти від практики безкоштовно годувати у школах та садках дітей учасників бойових дій. У новому році їм компенсуватимуть 50% вартості обідів.Про це «Першому» розповів депутат Ратнівської селищної радиЗі слів депутата, у 2021 році діти учасників бойових дій мали право на безкоштовні обіди у школах та садках. Натомість наступного року в громаді вирішили зекономити і компенсувати лише 50% вартості харчування.«Щоб ви розуміли: без пільги за одну дитину батькам доведеться платити 1000-1500 гривень на місяць. Для учасників бойових дій з 50% компенсацією це приблизно 700 гривень. Усе одно суттєва сума. Думаю, що частина батьків просто відмовиться від харчування дітей у школах», – сказав депутат.«На сесії я запропонував не робити помилки. Все ж таки ми живемо на кордоні з Білоруссю, бачимо, які у неї стосунки з Росією, тому неправильно зараз забирати цю пільгу. Так, це витрати для громади, але 800 тисяч гривень можна знайти, розуміючи, для чого це робиться. Обурило, що на сесії депутати навіть не спробували це зробити. Я до останнього сподівався, що ухвалять правильне рішення. На жаль, голосування провалене», – додав він.Михайло Макарук каже, що ще 50% вартості харчування цих дітей коштували б місцевому бюджету в межах 800 тисяч гривень. Однак ця сума зменшувалася б, коли учні вчаться дистанційно (що періодично трапляється).Попри запевняння, що цю суму можна знайти у ратнівському бюджеті, за це проголосували лише 10 з 27 депутатів. 100% компенсацію вартості харчування більшість не підтримала.

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