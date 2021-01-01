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Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 грудня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 грудня
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у середу, 22 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 09:30 до 12:00 - вул. Конякіна, 35а, 37, 37А, вул. Кравчука, 19, 19А;

з 09:00 до 13:00 - проспект Волі 52,54,56,58,60, 62,64,66.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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