Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 грудня





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 09:30 до 12:00 - вул. Конякіна, 35а, 37, 37А, вул. Кравчука, 19, 19А;



з 09:00 до 13:00 - проспект Волі 52,54,56,58,60, 62,64,66.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у середу, 22 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 09:30 до 12:00 - вул. Конякіна, 35а, 37, 37А, вул. Кравчука, 19, 19А;з 09:00 до 13:00 - проспект Волі 52,54,56,58,60, 62,64,66.

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