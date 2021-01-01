Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 грудня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт, у середу, 22 грудня, у Луцьку тимчасово не буде світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:30 до 12:00 - вул. Конякіна, 35а, 37, 37А, вул. Кравчука, 19, 19А;
з 09:00 до 13:00 - проспект Волі 52,54,56,58,60, 62,64,66.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:30 до 12:00 - вул. Конякіна, 35а, 37, 37А, вул. Кравчука, 19, 19А;
з 09:00 до 13:00 - проспект Волі 52,54,56,58,60, 62,64,66.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
До травмпункту в Луцьку за пів дня звернулося 30 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 19:20
Де у Луцьку не буде світла завтра, 22 грудня
Сьогодні, 19:00
Лучани можуть допомогти поліції виявляти «закладчиків»
Сьогодні, 18:40
Лучани можуть поскаржитися на продавців на ринках за розповсюдження безкоштовних пакетів
Сьогодні, 18:16
Медіа