Рак щитовидної залози вийде на перше місце серед усіх онкохвороб, – волинський хірург





Про це у програмі «Телемедицина» на Олександр Соловей.



«Рак щитовидної залози виходить зараз на перше місце. Це один із найбільш прогресивних раків і з часом він вийде на перше місце серед усіх раків, тобто витіснить рак молочної залози, шлунка тощо. Його поширеність просто катастрофічна», – зазначив лікар.



За його словами, передусім причина такої тенденція – погана екологія, зокрема наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС. Адже, каже Олександр Соловей, після Чорнобиля захворюваність на рак щитовидної залози збільшилася в 4 рази.



Зараз в Україні, каже лікар, щороку виявляють 2,5 тисячі випадків раку щитовидної залози.

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