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Рак щитовидної залози вийде на перше місце серед усіх онкохвороб, – волинський хірург

Рак щитовидної залози вийде на перше місце серед усіх онкохвороб, – волинський хірург
Рак щитовидної залози в останні роки значно прогресує і за деякий час за розповсюдженістю опиниться на першому місці серед усіх онкологічних захворювань.

Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 20 грудня сказав завідувач відділення хірургії ендокринної та абдомінальної патології Волинської обасної клінічної лікарні Олександр Соловей.

«Рак щитовидної залози виходить зараз на перше місце. Це один із найбільш прогресивних раків і з часом він вийде на перше місце серед усіх раків, тобто витіснить рак молочної залози, шлунка тощо. Його поширеність просто катастрофічна», – зазначив лікар.

За його словами, передусім причина такої тенденція – погана екологія, зокрема наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС. Адже, каже Олександр Соловей, після Чорнобиля захворюваність на рак щитовидної залози збільшилася в 4 рази.

Зараз в Україні, каже лікар, щороку виявляють 2,5 тисячі випадків раку щитовидної залози.

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Теги: Волинь, онкозахворювання, щитовидна залоза
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