Демографічна ситуація в Україні погіршується, – міністр охорони здоров’я Ляшко у Луцьку

Сьогодні, 21 грудня, Луцьк відвідав міністр охорони здоров’я України. Метою візиту стала участь у виїзному засіданні колегії Міністерства охорони здоров’я України, а також відвідання Волинського обласного перинатального центру.Тема виїзної колегії – стан та перспективи розвитку охорони материнства і дитинства для забезпечення демографічної стійкості України.Учасниками зустрічі стали директори обласних лікарень, керівники регіональних управлінь та департаментів охорони здоров’я, дитячих лікарень, перинатальних центрів та інших закладів охорони здоров’я України.Віктор Ляшко у Луцьку зауважив, що МОЗ ставить у пріоритет охорону материнства і дитинства у зв’язку з актуальністю питання для України, зокрема щодо погіршення демографічної ситуації.Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхуваннярозповів, що найближчим часом на громадське обговорення має вийти законопроект про охорону материнства і дитинства та про репродуктивне здоров’я. Окрім того, розробили й ряд інших законодавчих актів.«Жінки, готуючись стати матерями, повинні бути впевнені, що у державі створені достатні умови для виховання дитини та забезпечення добробуту сім’ї», – висловився під час колегії заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони УкраїниВіктор Ляшко також розповів учасникам про те, як мають намір розвивати систему охорони здоров’я найближчим часом. Так, в інфраструктурній програмі, яка відбувається під егідою президента України на 2022 рік, передбачене будівництво, реконструкція і переоснащення як мінімум 48 лікарень. В кожному регіоні буде реконструйована, переоснащена обласна дитяча клінічна лікарня або побудований новий корпус. За його інформацією, у 2022 році розпочнеться неонатальний скринінг. Буде 5 неонатальних центрів для неонатального скринінгу, які проводитимуть приблизно 80 тисяч досліджень на рік кожен.МОЗ України сформує реєстр орфанних захворювань. Зокрема, на орфанні захворювання в бюджеті 2021 р. було виділено приблизно 2,5 млрд. гривень. 300 мільйонів гривень додали для закупівлі препаратів для лікування спинно-мозкової міотропії в бюджеті 2022р. Ще поруч із тими заходами бюджет 2022 року у програмі медичних гарантій додатково 34 мільярди гривень для збільшення тарифів і виконання цього указу президента, який передбачав збільшення тарифів за певними пакетами, в тому числі і пакетами, що стосуються материнства і дитинства.«2022 рік для нас пріоритетний по збільшенню зарплат працівників медичних закладів. Указ президента чітко визначив: медсестра повинна отримувати 13500 гривень, лікар – 20 000 грн», - зазначив міністр охорони здоров’я. Ці кошти передбачені в бюджеті за 2022 рік. За розрахунками Міністерства, заклади, які працюють в Національній службі охорони здоров’я України, можуть забезпечити ці зарплати при правильному плануванні госпітальної мережі в області та при правильному розподілі коштів, які надходять.За словами Віктора Ляшка, команда МОЗу України відвідує регіони, робить все, щоб покращити роботу в напрямку охорони материнства і дитинства.Натомість заступниця міністра охорони здоров’я Українизауважила, що для проведення виїзного засідання колегії МОЗу Волинська область була вибрана невипадково.«Волинь спільно з кількома іншими регіонами були лідерами реформи акушерської служби щодо апробації перинатальних технологій, які й привели сьогодні до того, яку наразі маємо в Україні акушерську службу», – наголосила Ірина Микичак.