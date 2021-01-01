Демографічна ситуація в Україні погіршується, – міністр охорони здоров’я Ляшко у Луцьку
Сьогодні, 16:34
Сьогодні, 21 грудня, Луцьк відвідав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Метою візиту стала участь у виїзному засіданні колегії Міністерства охорони здоров’я України, а також відвідання Волинського обласного перинатального центру.
Тема виїзної колегії – стан та перспективи розвитку охорони материнства і дитинства для забезпечення демографічної стійкості України.
Учасниками зустрічі стали директори обласних лікарень, керівники регіональних управлінь та департаментів охорони здоров’я, дитячих лікарень, перинатальних центрів та інших закладів охорони здоров’я України.
Віктор Ляшко у Луцьку зауважив, що МОЗ ставить у пріоритет охорону материнства і дитинства у зв’язку з актуальністю питання для України, зокрема щодо погіршення демографічної ситуації.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що найближчим часом на громадське обговорення має вийти законопроект про охорону материнства і дитинства та про репродуктивне здоров’я. Окрім того, розробили й ряд інших законодавчих актів.
«Жінки, готуючись стати матерями, повинні бути впевнені, що у державі створені достатні умови для виховання дитини та забезпечення добробуту сім’ї», – висловився під час колегії заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Соловйов.
Віктор Ляшко також розповів учасникам про те, як мають намір розвивати систему охорони здоров’я найближчим часом. Так, в інфраструктурній програмі, яка відбувається під егідою президента України на 2022 рік, передбачене будівництво, реконструкція і переоснащення як мінімум 48 лікарень. В кожному регіоні буде реконструйована, переоснащена обласна дитяча клінічна лікарня або побудований новий корпус. За його інформацією, у 2022 році розпочнеться неонатальний скринінг. Буде 5 неонатальних центрів для неонатального скринінгу, які проводитимуть приблизно 80 тисяч досліджень на рік кожен.
МОЗ України сформує реєстр орфанних захворювань. Зокрема, на орфанні захворювання в бюджеті 2021 р. було виділено приблизно 2,5 млрд. гривень. 300 мільйонів гривень додали для закупівлі препаратів для лікування спинно-мозкової міотропії в бюджеті 2022р. Ще поруч із тими заходами бюджет 2022 року у програмі медичних гарантій додатково 34 мільярди гривень для збільшення тарифів і виконання цього указу президента, який передбачав збільшення тарифів за певними пакетами, в тому числі і пакетами, що стосуються материнства і дитинства.
«2022 рік для нас пріоритетний по збільшенню зарплат працівників медичних закладів. Указ президента чітко визначив: медсестра повинна отримувати 13500 гривень, лікар – 20 000 грн», - зазначив міністр охорони здоров’я. Ці кошти передбачені в бюджеті за 2022 рік. За розрахунками Міністерства, заклади, які працюють в Національній службі охорони здоров’я України, можуть забезпечити ці зарплати при правильному плануванні госпітальної мережі в області та при правильному розподілі коштів, які надходять.
За словами Віктора Ляшка, команда МОЗу України відвідує регіони, робить все, щоб покращити роботу в напрямку охорони материнства і дитинства.
Натомість заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак зауважила, що для проведення виїзного засідання колегії МОЗу Волинська область була вибрана невипадково.
«Волинь спільно з кількома іншими регіонами були лідерами реформи акушерської служби щодо апробації перинатальних технологій, які й привели сьогодні до того, яку наразі маємо в Україні акушерську службу», – наголосила Ірина Микичак.
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Тема виїзної колегії – стан та перспективи розвитку охорони материнства і дитинства для забезпечення демографічної стійкості України.
Учасниками зустрічі стали директори обласних лікарень, керівники регіональних управлінь та департаментів охорони здоров’я, дитячих лікарень, перинатальних центрів та інших закладів охорони здоров’я України.
Віктор Ляшко у Луцьку зауважив, що МОЗ ставить у пріоритет охорону материнства і дитинства у зв’язку з актуальністю питання для України, зокрема щодо погіршення демографічної ситуації.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що найближчим часом на громадське обговорення має вийти законопроект про охорону материнства і дитинства та про репродуктивне здоров’я. Окрім того, розробили й ряд інших законодавчих актів.
«Жінки, готуючись стати матерями, повинні бути впевнені, що у державі створені достатні умови для виховання дитини та забезпечення добробуту сім’ї», – висловився під час колегії заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексій Соловйов.
Віктор Ляшко також розповів учасникам про те, як мають намір розвивати систему охорони здоров’я найближчим часом. Так, в інфраструктурній програмі, яка відбувається під егідою президента України на 2022 рік, передбачене будівництво, реконструкція і переоснащення як мінімум 48 лікарень. В кожному регіоні буде реконструйована, переоснащена обласна дитяча клінічна лікарня або побудований новий корпус. За його інформацією, у 2022 році розпочнеться неонатальний скринінг. Буде 5 неонатальних центрів для неонатального скринінгу, які проводитимуть приблизно 80 тисяч досліджень на рік кожен.
МОЗ України сформує реєстр орфанних захворювань. Зокрема, на орфанні захворювання в бюджеті 2021 р. було виділено приблизно 2,5 млрд. гривень. 300 мільйонів гривень додали для закупівлі препаратів для лікування спинно-мозкової міотропії в бюджеті 2022р. Ще поруч із тими заходами бюджет 2022 року у програмі медичних гарантій додатково 34 мільярди гривень для збільшення тарифів і виконання цього указу президента, який передбачав збільшення тарифів за певними пакетами, в тому числі і пакетами, що стосуються материнства і дитинства.
«2022 рік для нас пріоритетний по збільшенню зарплат працівників медичних закладів. Указ президента чітко визначив: медсестра повинна отримувати 13500 гривень, лікар – 20 000 грн», - зазначив міністр охорони здоров’я. Ці кошти передбачені в бюджеті за 2022 рік. За розрахунками Міністерства, заклади, які працюють в Національній службі охорони здоров’я України, можуть забезпечити ці зарплати при правильному плануванні госпітальної мережі в області та при правильному розподілі коштів, які надходять.
За словами Віктора Ляшка, команда МОЗу України відвідує регіони, робить все, щоб покращити роботу в напрямку охорони материнства і дитинства.
Натомість заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак зауважила, що для проведення виїзного засідання колегії МОЗу Волинська область була вибрана невипадково.
«Волинь спільно з кількома іншими регіонами були лідерами реформи акушерської служби щодо апробації перинатальних технологій, які й привели сьогодні до того, яку наразі маємо в Україні акушерську службу», – наголосила Ірина Микичак.
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