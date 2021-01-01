Шість областей виходять із «червоної» зони карантину: коли і які





Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram-каналі.



Відповідне рішення ухвалили 21 грудня під час почергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram-каналі.



"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що від 6 грудня в Україні

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