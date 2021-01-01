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Шість областей виходять із «червоної» зони карантину: коли і які

Шість областей виходять із «червоної» зони карантину: коли і які
Шість областей України виходять з "червоної" зони карантину. Від 23 грудня на території Київської, Житомирської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей діятимуть обмеження, встановлені для "жовтої" зони карантину.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram-каналі.

Відповідне рішення ухвалили 21 грудня під час почергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram-каналі.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 23 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що від 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину - для невакцинованих громадян посилили карантинні заходи безпеки. Тепер відвідувати громадські заклади в жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має або "жовтий" COVID-сертифікат, або довідку 063/о (довідка про одужання).

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Теги: Червона зона, регіони
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