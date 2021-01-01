Як українцям безкоштовно зробити комп’ютерну томографію: пояснення МОЗ
Сьогодні, 19:40
Комп’ютерна томографія (або КТ) призначається, коли потрібно визначити стан органів грудної клітини пацієнта при неможливості проведення ПЛР-тест на COVID-19, наявності дихальної недостатності чи існуванні інших супутних патологій.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Проте мало хто з українців знає, що можна провести комп’ютерну томографію безкоштовно. Йдеться лише про ті заклади, які раніше підписали з НСЗУ контракт та мають спеціальне обладнання.
Як пацієнту зробити безоплатну КТ?
-Звертаєтеся до свого сімейного лікаря (або лікаря, який займається лікуванням). Якщо є така потреба, медичний працівник виписує вам е-направлення на обстеження. Ви отримуєте е-направлення в смс-повідомленні, де вказується лише код послуги та інформація про лікаря (заклад), що створив його.
-Обираєте медичний заклад, у якого є контракт з НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”. Також ви можете зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
-Телефонуєте до обраної клініки, щоб поцікавитися, чи є в цьому медичному закладі томограф і персонал, який може зробити комп’ютерну томографію. Якщо відповідь позитивна, записуєтеся на обстеження.
Слід пам’ятати, якщо медичний заклад підписав контракт з НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”, то вам не мають права відмовити в проведенні безоплатної комп’ютерної томографії. Якщо ви зіштовхнулися з такими діями, рекомендуємо подавати скаргу на сайті НСЗУ в розділі “Громадянам”.
Також в МОЗ нагадали, що пацієнти, які наразі перебувають на стаціонарному лікуванні мають право пройти безкоштовну комп’ютерну томографію, якщо її було назначено. Адже всі обстеження вже входять до пакету послуг і повинні проводитися в лікарні, куди громадянина було госпіталізовано.
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Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Проте мало хто з українців знає, що можна провести комп’ютерну томографію безкоштовно. Йдеться лише про ті заклади, які раніше підписали з НСЗУ контракт та мають спеціальне обладнання.
Як пацієнту зробити безоплатну КТ?
-Звертаєтеся до свого сімейного лікаря (або лікаря, який займається лікуванням). Якщо є така потреба, медичний працівник виписує вам е-направлення на обстеження. Ви отримуєте е-направлення в смс-повідомленні, де вказується лише код послуги та інформація про лікаря (заклад), що створив його.
-Обираєте медичний заклад, у якого є контракт з НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”. Також ви можете зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
-Телефонуєте до обраної клініки, щоб поцікавитися, чи є в цьому медичному закладі томограф і персонал, який може зробити комп’ютерну томографію. Якщо відповідь позитивна, записуєтеся на обстеження.
Слід пам’ятати, якщо медичний заклад підписав контракт з НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”, то вам не мають права відмовити в проведенні безоплатної комп’ютерної томографії. Якщо ви зіштовхнулися з такими діями, рекомендуємо подавати скаргу на сайті НСЗУ в розділі “Громадянам”.
Також в МОЗ нагадали, що пацієнти, які наразі перебувають на стаціонарному лікуванні мають право пройти безкоштовну комп’ютерну томографію, якщо її було назначено. Адже всі обстеження вже входять до пакету послуг і повинні проводитися в лікарні, куди громадянина було госпіталізовано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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