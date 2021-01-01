Лучани можуть допомогти поліції виявляти «закладчиків»
Сьогодні, 18:40
Лучани можуть допомогти місту протидіяти збуту наркотиків за допомогою спеціально розробленого чат-боту в Telegram DrugHunters (Мисливці за наркотиками).
Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції.
З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція.
Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму у своєму Telegram і розпочати діалог.
Після старту розмови потрібно вказати такі деталі:
- населений пункт,
- адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,
- опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).
А для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, надішліть геолокацію й додайте фото/відеоматеріали.
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Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції.
З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція.
Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму у своєму Telegram і розпочати діалог.
Після старту розмови потрібно вказати такі деталі:
- населений пункт,
- адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,
- опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).
А для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, надішліть геолокацію й додайте фото/відеоматеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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