Лучани можуть допомогти поліції виявляти «закладчиків»





Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції.



З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція.



Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму у своєму Telegram і розпочати діалог.



Після старту розмови потрібно вказати такі деталі:



- населений пункт,

- адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,

- опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).



А для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, надішліть геолокацію й додайте фото/відеоматеріали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани можуть допомогти місту протидіяти збуту наркотиків за допомогою спеціально розробленого чат-боту в Telegram DrugHunters (Мисливці за наркотиками).Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції.З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція.Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму у своєму Telegram і розпочати діалог.Після старту розмови потрібно вказати такі деталі:- населений пункт,- адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,- опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).А для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, надішліть геолокацію й додайте фото/відеоматеріали.

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