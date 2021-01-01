вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани можуть допомогти поліції виявляти «закладчиків»

Лучани можуть допомогти поліції виявляти «закладчиків»
Лучани можуть допомогти місту протидіяти збуту наркотиків за допомогою спеціально розробленого чат-боту в Telegram DrugHunters (Мисливці за наркотиками).

Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції.

З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція.

Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму у своєму Telegram і розпочати діалог.

Після старту розмови потрібно вказати такі деталі:

- населений пункт,
- адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,
- опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).

А для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, надішліть геолокацію й додайте фото/відеоматеріали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: закладки, наркотики, Луцьк, поліція, додаток
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани можуть допомогти поліції виявляти «закладчиків»
Сьогодні, 18:40
Лучани можуть поскаржитися на продавців на ринках за розповсюдження безкоштовних пакетів
Сьогодні, 18:16
Шість областей виходять із «червоної» зони карантину: коли і які
Сьогодні, 17:57
Ляшко у Луцьку пояснив, за якої умови Волинь вийде з «червоної» зони
Сьогодні, 17:23
Крафт і вінтаж на «Вітражі»: за чим особливим варто піти на фестиваль
Сьогодні, 17:19
Схожі новини
У Луцьку затримали 21-річного «закладчика». ФОТО У Луцьку затримали 21-річного «закладчика». ФОТО
24 листопад, 11:40
У Луцьку затримали рівненчанина, який збував наркотики на Волині. ФОТО У Луцьку затримали рівненчанина, який збував наркотики на Волині. ФОТО
29 листопад, 15:36
Шукав закладку: у Луцьку викрили двох наркоділків. ФОТО Шукав закладку: у Луцьку викрили двох наркоділків. ФОТО
18 листопад, 11:37
На Львівщині затримали групу наркозакладчиків з Волині. ФОТО. ВІДЕО На Львівщині затримали групу наркозакладчиків з Волині. ФОТО. ВІДЕО
19 жовтень, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани можуть допомогти поліції виявляти «закладчиків»
Сьогодні, 18:40
 0
Лучани можуть поскаржитися на продавців на ринках за розповсюдження безкоштовних пакетів
Сьогодні, 18:16
 0
Шість областей виходять із «червоної» зони карантину: коли і які
Сьогодні, 17:57
 0
Ляшко у Луцьку пояснив, за якої умови Волинь вийде з «червоної» зони
Сьогодні, 17:23
 0
Крафт і вінтаж на «Вітражі»: за чим особливим варто піти на фестиваль
Сьогодні, 17:19
 0
Медіа
відео
1/8