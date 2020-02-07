До травмпункту в Луцьку за пів дня звернулося 30 людей. ВІДЕО





Як повідомив Ігор Шпетун, станом на 17:00, 21 грудня за медичною допомогою звернулися 30 осіб.



У першій половині дня, зі слів медика, у травмпункт звернулися 25 осіб, половина з них отримали переломи під час падіння на слизькій дорозі.



"З дев'ятої ранку і до обіду поступило 25 людей, з них близько 11 людей отримали переломи в ділянці променево-зап'ястного суглобу. Були вивихи плечового суглобу, були переломи шийки стегнової кістки – різноманітні травми", – говорить медик.



Найчастіше люди, падаючи, отримують переломи в ділянці променево-зап'ястного та гомілково-ступневих суглобів, – зазначив лікар Ігор Шпетун. З його слів, найбільше люди травмуються вранці та ввечері, коли йдуть на роботу та повертаються додому.



Лучанин Сергій приїхав у травмпункт Луцької міської лікарні з мамою. Жінка впала і, ймовірно, зламала руку.



"Вона йшла з 26 школи на ринок – не посипано, було багато льоду та каміння. Вона впала на камінь", – додав чоловік.



Щоб зменшити травматизм при падінні, не потрібно ходити з руками в кишенях, а в разі падіння варто притискати підборіддя до ключиці, – розповів тренер із бразильського джиу-джитсу Михайло Савчук. З його слів, в такому випадку зменшиться ймовірність вдаритися головою в землю.





Минулі два дні, 19 та 20 грудня, на волинських дорогах була ожеледиця. Нині в області – до 13 градусів морозу та не сніжить, – розповів синоптик Василь Климюк.



"Найближчі два дні в області буде зберігатися суха погода без опадів, нічна температура буде знижуватися до 8-13 градусів морозу, денна температура від 3 до 8 градусів морозу", – повідомив Василь Климюк.



Синоптик додав: з 24 грудня на Волині проходитиме фронт, який нестиме опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а також буде налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через ожеледицю на дорогах побільшало звернень людей до травмпункту із травмами різного ступеня важкості.Як повідомив Суспільному лікар-травматолог медоб'єднання Луцької тергромади, станом на 17:00, 21 грудня за медичною допомогою звернулися 30 осіб.У першій половині дня, зі слів медика, у травмпункт звернулися 25 осіб, половина з них отримали переломи під час падіння на слизькій дорозі."З дев'ятої ранку і до обіду поступило 25 людей, з них близько 11 людей отримали переломи в ділянці променево-зап'ястного суглобу. Були вивихи плечового суглобу, були переломи шийки стегнової кістки – різноманітні травми", – говорить медик.Найчастіше люди, падаючи, отримують переломи в ділянці променево-зап'ястного та гомілково-ступневих суглобів, – зазначив лікар Ігор Шпетун. З його слів, найбільше люди травмуються вранці та ввечері, коли йдуть на роботу та повертаються додому.Лучанинприїхав у травмпункт Луцької міської лікарні з мамою. Жінка впала і, ймовірно, зламала руку."Вона йшла з 26 школи на ринок – не посипано, було багато льоду та каміння. Вона впала на камінь", – додав чоловік.Щоб зменшити травматизм при падінні, не потрібно ходити з руками в кишенях, а в разі падіння варто притискати підборіддя до ключиці, – розповів тренер із бразильського джиу-джитсу. З його слів, в такому випадку зменшиться ймовірність вдаритися головою в землю.Минулі два дні, 19 та 20 грудня, на волинських дорогах була ожеледиця. Нині в області – до 13 градусів морозу та не сніжить, – розповів синоптик"Найближчі два дні в області буде зберігатися суха погода без опадів, нічна температура буде знижуватися до 8-13 градусів морозу, денна температура від 3 до 8 градусів морозу", – повідомив Василь Климюк.Синоптик додав: з 24 грудня на Волині проходитиме фронт, який нестиме опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а також буде налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

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