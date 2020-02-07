До травмпункту в Луцьку за пів дня звернулося 30 людей. ВІДЕО
Сьогодні, 19:20
У Луцьку через ожеледицю на дорогах побільшало звернень людей до травмпункту із травмами різного ступеня важкості.
Як повідомив Суспільному лікар-травматолог медоб'єднання Луцької тергромади Ігор Шпетун, станом на 17:00, 21 грудня за медичною допомогою звернулися 30 осіб.
У першій половині дня, зі слів медика, у травмпункт звернулися 25 осіб, половина з них отримали переломи під час падіння на слизькій дорозі.
"З дев'ятої ранку і до обіду поступило 25 людей, з них близько 11 людей отримали переломи в ділянці променево-зап'ястного суглобу. Були вивихи плечового суглобу, були переломи шийки стегнової кістки – різноманітні травми", – говорить медик.
Найчастіше люди, падаючи, отримують переломи в ділянці променево-зап'ястного та гомілково-ступневих суглобів, – зазначив лікар Ігор Шпетун. З його слів, найбільше люди травмуються вранці та ввечері, коли йдуть на роботу та повертаються додому.
Лучанин Сергій приїхав у травмпункт Луцької міської лікарні з мамою. Жінка впала і, ймовірно, зламала руку.
"Вона йшла з 26 школи на ринок – не посипано, було багато льоду та каміння. Вона впала на камінь", – додав чоловік.
Щоб зменшити травматизм при падінні, не потрібно ходити з руками в кишенях, а в разі падіння варто притискати підборіддя до ключиці, – розповів тренер із бразильського джиу-джитсу Михайло Савчук. З його слів, в такому випадку зменшиться ймовірність вдаритися головою в землю.
Минулі два дні, 19 та 20 грудня, на волинських дорогах була ожеледиця. Нині в області – до 13 градусів морозу та не сніжить, – розповів синоптик Василь Климюк.
"Найближчі два дні в області буде зберігатися суха погода без опадів, нічна температура буде знижуватися до 8-13 градусів морозу, денна температура від 3 до 8 градусів морозу", – повідомив Василь Климюк.
Синоптик додав: з 24 грудня на Волині проходитиме фронт, який нестиме опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а також буде налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.
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Як повідомив Суспільному лікар-травматолог медоб'єднання Луцької тергромади Ігор Шпетун, станом на 17:00, 21 грудня за медичною допомогою звернулися 30 осіб.
У першій половині дня, зі слів медика, у травмпункт звернулися 25 осіб, половина з них отримали переломи під час падіння на слизькій дорозі.
"З дев'ятої ранку і до обіду поступило 25 людей, з них близько 11 людей отримали переломи в ділянці променево-зап'ястного суглобу. Були вивихи плечового суглобу, були переломи шийки стегнової кістки – різноманітні травми", – говорить медик.
Найчастіше люди, падаючи, отримують переломи в ділянці променево-зап'ястного та гомілково-ступневих суглобів, – зазначив лікар Ігор Шпетун. З його слів, найбільше люди травмуються вранці та ввечері, коли йдуть на роботу та повертаються додому.
Лучанин Сергій приїхав у травмпункт Луцької міської лікарні з мамою. Жінка впала і, ймовірно, зламала руку.
"Вона йшла з 26 школи на ринок – не посипано, було багато льоду та каміння. Вона впала на камінь", – додав чоловік.
Щоб зменшити травматизм при падінні, не потрібно ходити з руками в кишенях, а в разі падіння варто притискати підборіддя до ключиці, – розповів тренер із бразильського джиу-джитсу Михайло Савчук. З його слів, в такому випадку зменшиться ймовірність вдаритися головою в землю.
Минулі два дні, 19 та 20 грудня, на волинських дорогах була ожеледиця. Нині в області – до 13 градусів морозу та не сніжить, – розповів синоптик Василь Климюк.
"Найближчі два дні в області буде зберігатися суха погода без опадів, нічна температура буде знижуватися до 8-13 градусів морозу, денна температура від 3 до 8 градусів морозу", – повідомив Василь Климюк.
Синоптик додав: з 24 грудня на Волині проходитиме фронт, який нестиме опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а також буде налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.
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