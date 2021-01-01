Онкохворому хлопчику у Луцьку терміново потрібні донори крові
Сьогодні, 21:20
Для одинадцятирічного волинянина Миколи Случика, який лікується у Волинській обласній дитячій лікарні у відділенні онкогематології, терміново шукають донорів, які могли б здати кров на тромбомасу.
Про це в соцмережах повідомили волонтери, - пише ІА Волинські новини.
Донорами можуть стати чоловіки з І (–) групою крові.
Кров можна здати в обласному Центрі переливання крові, що в Луцьку на проспекті Волі, 47.
Телефон для зв'язку: 095 203 53 00.
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Про це в соцмережах повідомили волонтери, - пише ІА Волинські новини.
Донорами можуть стати чоловіки з І (–) групою крові.
Кров можна здати в обласному Центрі переливання крові, що в Луцьку на проспекті Волі, 47.
Телефон для зв'язку: 095 203 53 00.
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