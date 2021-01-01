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Онкохворому хлопчику у Луцьку терміново потрібні донори крові

Онкохворому хлопчику у Луцьку терміново потрібні донори крові
Для одинадцятирічного волинянина Миколи Случика, який лікується у Волинській обласній дитячій лікарні у відділенні онкогематології, терміново шукають донорів, які могли б здати кров на тромбомасу.

Про це в соцмережах повідомили волонтери, - пише ІА Волинські новини.

Донорами можуть стати чоловіки з І (–) групою крові.

Кров можна здати в обласному Центрі переливання крові, що в Луцьку на проспекті Волі, 47.

Телефон для зв'язку: 095 203 53 00.

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Теги: донори крові, Миколиа Случик
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