Що одягати, аби не захворіти взимку: поради МОЗ





Про це МОЗ повідомило в



"За тривалих низьких температур наше тіло втрачає тепло швидше, ніж виробляє, тому взимку одягу потрібно приділяти особливу увагу, щоб вберегтися від переохолодження чи навіть й обмороження", - наголошують у Міністерстві охорони здоров'я.



Обирати рекомендується одяг із натуральних чи спеціальних матеріалів.



Також слід враховувати, що зимовий одяг для низьких температур повинен складатися з трьох шарів.



Зокрема нижній шар має відводити вологу, адже мокре тіло втрачає більше тепла (спідня білизна, шкарпетки, термобілизна), середній шар - утримувати тепло (светр, кофта тощо).



Верхній шар повинен захищати від зовнішніх чинників - дощу, вітру та снігу. Він має бути зі щільної вітронепродувної тканини (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).



"Що більше шарів одягу – то тепліше. Однак одяг не має бути занадто грубим і сковувати рухи, головне – багатошаровість та терморегуляція: між різними одежинами має бути повітряний прошарок", - зауважили у МОЗ.



Також важливо не залишати відкритими кінцівки та голову.



Натомість слід носити рукавички і шапку, оскільки через долоні й оголену голову втрачається чимало тепла. Крім того, від морозного повітря волосся стає тьмяним і ламким, а шкіра рук та обличчя пересихає.



"Закритими мають бути й литки - залиште підкатані штани для теплої пори року", - радять у МОЗ.



Зимове взуття рекомендується обирати з товстою підошвою. Воно має бути просторим, відповідного розміру і не стискати ногу, щоб підтримувати нормальний кровообіг, проте забезпечувати достатню фіксацію гомілково-ступневого суглобу.



У разі появи відчуття печіння шкіри МОЗ радить негайно знайти, де зігрітися. Так, сильне почервоніння і печіння може бути ознакою обвітрення та/або обмороження відкритих ділянок шкіри.



Тож за появи відчуття, що щоки, руки чи ноги "печуть", слід зайти в будь-яке тепле місце — магазин, кафе, під’їзд.



"Щоб не замерзнути, необхідно рухатися. У разі довгого очікування на громадський транспорт не стійте нерухомо. Можна підстрибувати на місці, ходити, виконати кілька простих вправ, це водночас допоможе вам підтримувати фізичну активність", - рекомендують у Міністерстві охорони здоров'я.



Також МОЗ закликає не забувати, що теплий одяг не рятує від застуди та вірусів.



"У зимову пору, як і впродовж року, важливо підтримувати фізичну активність, раціонально та здорово харчуватися, а також вакцинуватися від COVID-19 і грипу", - нагадують у міністерстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я надало поради, як правильно одягатися взимку.Про це МОЗ повідомило в Телеграмі "За тривалих низьких температур наше тіло втрачає тепло швидше, ніж виробляє, тому взимку одягу потрібно приділяти особливу увагу, щоб вберегтися від переохолодження чи навіть й обмороження", - наголошують у Міністерстві охорони здоров'я.Обирати рекомендується одяг із натуральних чи спеціальних матеріалів.Також слід враховувати, що зимовий одяг для низьких температур повинен складатися з трьох шарів.Зокрема нижній шар має відводити вологу, адже мокре тіло втрачає більше тепла (спідня білизна, шкарпетки, термобілизна), середній шар - утримувати тепло (светр, кофта тощо).Верхній шар повинен захищати від зовнішніх чинників - дощу, вітру та снігу. Він має бути зі щільної вітронепродувної тканини (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички)."Що більше шарів одягу – то тепліше. Однак одяг не має бути занадто грубим і сковувати рухи, головне – багатошаровість та терморегуляція: між різними одежинами має бути повітряний прошарок", - зауважили у МОЗ.Також важливо не залишати відкритими кінцівки та голову.Натомість слід носити рукавички і шапку, оскільки через долоні й оголену голову втрачається чимало тепла. Крім того, від морозного повітря волосся стає тьмяним і ламким, а шкіра рук та обличчя пересихає."Закритими мають бути й литки - залиште підкатані штани для теплої пори року", - радять у МОЗ.Зимове взуття рекомендується обирати з товстою підошвою. Воно має бути просторим, відповідного розміру і не стискати ногу, щоб підтримувати нормальний кровообіг, проте забезпечувати достатню фіксацію гомілково-ступневого суглобу.У разі появи відчуття печіння шкіри МОЗ радить негайно знайти, де зігрітися. Так, сильне почервоніння і печіння може бути ознакою обвітрення та/або обмороження відкритих ділянок шкіри.Тож за появи відчуття, що щоки, руки чи ноги "печуть", слід зайти в будь-яке тепле місце — магазин, кафе, під’їзд."Щоб не замерзнути, необхідно рухатися. У разі довгого очікування на громадський транспорт не стійте нерухомо. Можна підстрибувати на місці, ходити, виконати кілька простих вправ, це водночас допоможе вам підтримувати фізичну активність", - рекомендують у Міністерстві охорони здоров'я.Також МОЗ закликає не забувати, що теплий одяг не рятує від застуди та вірусів."У зимову пору, як і впродовж року, важливо підтримувати фізичну активність, раціонально та здорово харчуватися, а також вакцинуватися від COVID-19 і грипу", - нагадують у міністерстві.

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