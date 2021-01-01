Показали хід будівництва спорткомплексу в Торчині вартістю понад 27 млн гривень

Володимира Зеленського «Велике будівництво». Один із них – спорткомплекс в Торчині Луцького району.



Голова ОДА Юрій Погуляйко на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» повідомив про хід будівництва спортивного комплексу в Торчині.



Наразі будівельники встановлюють конструкцію для дахового покриття в приміщенні, що призначене для проведення змагань. Також у тому ж залі передбачені трибуни для глядачів. Окрім того, всередині спортивного закладу майстри працюють над внутрішніми ремонтними роботами, а ззовні – утеплюють будівлю та оздоблюють її фасад.



Слід зазначити, що площа спортивного об’єкту становить понад 2 тисячі квадратних метрів. Загальна кошторисна вартість комплексу, зведення якого проходить «з нуля» – понад 27 млн гривень. Фінансування відбувається за кошти державного та місцевого бюджетів.



Завершити будівництво спортивного закладу планують у 2022 році. До слова, спорткомплекс у Торчині увійшов до попереднього переліку проєктів Волині, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у наступному році.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року в області відбувається масштабне будівництво трьох спортивних об’єктів у рамках програми Президента України«Велике будівництво». Один із них – спорткомплекс в Торчині Луцького району.Голова ОДАна своїй сторінці в мережі «Фейсбук» повідомив про хід будівництва спортивного комплексу в Торчині.Наразі будівельники встановлюють конструкцію для дахового покриття в приміщенні, що призначене для проведення змагань. Також у тому ж залі передбачені трибуни для глядачів. Окрім того, всередині спортивного закладу майстри працюють над внутрішніми ремонтними роботами, а ззовні – утеплюють будівлю та оздоблюють її фасад.Слід зазначити, що площа спортивного об’єкту становить понад 2 тисячі квадратних метрів. Загальна кошторисна вартість комплексу, зведення якого проходить «з нуля» – понад 27 млн гривень. Фінансування відбувається за кошти державного та місцевого бюджетів.Завершити будівництво спортивного закладу планують у 2022 році. До слова, спорткомплекс у Торчині увійшов до попереднього переліку проєктів Волині, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у наступному році.РАНІШЕ ми писали про те, на якому етапі будівництво мультифункціонального спортивного комплексу у Світязі.

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