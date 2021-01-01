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Показали хід будівництва спорткомплексу в Торчині вартістю понад 27 млн гривень

Показали хід будівництва спорткомплексу в Торчині вартістю понад 27 млн гривень
Цього року в області відбувається масштабне будівництво трьох спортивних об’єктів у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Один із них – спорткомплекс в Торчині Луцького району.

Голова ОДА Юрій Погуляйко на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» повідомив про хід будівництва спортивного комплексу в Торчині.

Наразі будівельники встановлюють конструкцію для дахового покриття в приміщенні, що призначене для проведення змагань. Також у тому ж залі передбачені трибуни для глядачів. Окрім того, всередині спортивного закладу майстри працюють над внутрішніми ремонтними роботами, а ззовні – утеплюють будівлю та оздоблюють її фасад.

Слід зазначити, що площа спортивного об’єкту становить понад 2 тисячі квадратних метрів. Загальна кошторисна вартість комплексу, зведення якого проходить «з нуля» – понад 27 млн гривень. Фінансування відбувається за кошти державного та місцевого бюджетів.

Завершити будівництво спортивного закладу планують у 2022 році. До слова, спорткомплекс у Торчині увійшов до попереднього переліку проєктів Волині, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у наступному році.

РАНІШЕ ми писали про те, на якому етапі будівництво мультифункціонального спортивного комплексу у Світязі.

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Теги: Торчин, спорткомплекс
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Коментарі 1
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за мільонами на розпил не зберегли заслужений народний ансамбль пісні і танцю Колос. Сумно... Ансамбль не пропав... На спорткомплекс теж необхідні гроші на утримання... Сумно...
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