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У Луцьку медсести навчальних закладів просять збільшити зарплатню: інакше будуть масові звільнення

У Луцьку медсести навчальних закладів просять збільшити зарплатню: інакше будуть масові звільнення
На сайті місцевих ініціатив E-Dem 21 грудня зареєстрували петицію, у якій просять місцеву владу Луцька підвищити заробітню плату медсестрам навчальних закладів міста.

Таку ініціативу пропонує Вікторія Радиховська, яка обґрунтовує своє звернення до влади тим, що медичні сестри, які працюють у школах, дошкільних та позашкільних навчальних закладах отримують критично низьку зарплатню.

«Просимо Вас врахувати, що у МОЗ повідомили, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13500 гривень для середнього медичного персоналу, - пише авторка петиції. - Низькі заробітні плати медичним сестрам, які працюють в закладах освіти можуть призвести до вимушеного переходу фахівців на більш оплачувані місця праці (заклади МОЗ), що у свою чергу ставить під загрозу здоров’я дітей, що відвідують заклади освіти, у випадку масової зміни місця роботи медичних працівників.».

Аби у міській раді розглянули звернення, петиція має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

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Теги: петиція, зарплата медсестрам
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