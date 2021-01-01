У Луцьку медсести навчальних закладів просять збільшити зарплатню: інакше будуть масові звільнення





Таку ініціативу пропонує Вікторія Радиховська, яка обґрунтовує своє звернення до влади тим, що медичні сестри, які працюють у школах, дошкільних та позашкільних навчальних закладах отримують критично низьку зарплатню.



«Просимо Вас врахувати, що у МОЗ повідомили, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13500 гривень для середнього медичного персоналу, - пише авторка петиції. - Низькі заробітні плати медичним сестрам, які працюють в закладах освіти можуть призвести до вимушеного переходу фахівців на більш оплачувані місця праці (заклади МОЗ), що у свою чергу ставить під загрозу здоров’я дітей, що відвідують заклади освіти, у випадку масової зміни місця роботи медичних працівників.».



Аби у міській раді розглянули звернення, петиція має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сайті місцевих ініціатив E-Dem 21 грудня зареєстрували петицію, у якій просять місцеву владу Луцька підвищити заробітню плату медсестрам навчальних закладів міста.Таку ініціативу пропонує, яка обґрунтовує своє звернення до влади тим, що медичні сестри, які працюють у школах, дошкільних та позашкільних навчальних закладах отримують критично низьку зарплатню.«Просимо Вас врахувати, що у МОЗ повідомили, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13500 гривень для середнього медичного персоналу, - пише авторка петиції. - Низькі заробітні плати медичним сестрам, які працюють в закладах освіти можуть призвести до вимушеного переходу фахівців на більш оплачувані місця праці (заклади МОЗ), що у свою чергу ставить під загрозу здоров’я дітей, що відвідують заклади освіти, у випадку масової зміни місця роботи медичних працівників.».Аби у міській раді розглянули звернення, петиція має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

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